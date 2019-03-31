احتفل أبناء عواض الزلامي - رحمه الله - بمناسبة زواج شقيقهم الملازم فيصل عواض الزلامي في الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.
"الزلامي" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل أبناء عواض الزلامي - رحمه الله - بمناسبة زواج شقيقهم الملازم فيصل عواض الزلامي في الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.
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"الزلامي" يحتفل بزواجه في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-03-31
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
10:21 PM
"الزلامي" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل أبناء عواض الزلامي - رحمه الله - بمناسبة زواج شقيقهم الملازم فيصل عواض الزلامي في الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.
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