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"البنتاغون" يكشف طبيعة القوات والمعدات العسكرية المرسلة للسعودية

"إسبر": "المملكة حليف عريق في الشرق الأوسط ولا بد من تعزيز قدراتها"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الجمعة، أنها ترسل قوات إضافية ومعدات دفاعية إلى السعودية لمواجهة أي تهديدات إيرانية بالمنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان: إن الولايات المتحدة تنشر ثلاثة آلاف جندي إضافي في السعودية، وترسل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، وأكدت عدم سعي واشنطن للصراع مع النظام الإيراني، لكنها تحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات.

من جانبه ذكر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، في مؤتمر صحافي؛ أن "السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط، ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية".

وأشار إلى "إرسال قاذفات، وطائرات بدون طيار، ومنظومات دفاعية، إلى السعودية"، مبيناً أن "نشر القوات الإضافية يُظهر مدى مرونتنا في التعامل مع التهديدات".

تأتي هذه الخطوة عقب الهجوم على منشأتَيْ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، الشهر الماضي، أُلقي باللوم فيه على إيران.

البنتاغون السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنتاغون" يكشف طبيعة القوات والمعدات العسكرية المرسلة للسعودية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الجمعة، أنها ترسل قوات إضافية ومعدات دفاعية إلى السعودية لمواجهة أي تهديدات إيرانية بالمنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان: إن الولايات المتحدة تنشر ثلاثة آلاف جندي إضافي في السعودية، وترسل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، وأكدت عدم سعي واشنطن للصراع مع النظام الإيراني، لكنها تحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات.

من جانبه ذكر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، في مؤتمر صحافي؛ أن "السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط، ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية".

وأشار إلى "إرسال قاذفات، وطائرات بدون طيار، ومنظومات دفاعية، إلى السعودية"، مبيناً أن "نشر القوات الإضافية يُظهر مدى مرونتنا في التعامل مع التهديدات".

تأتي هذه الخطوة عقب الهجوم على منشأتَيْ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، الشهر الماضي، أُلقي باللوم فيه على إيران.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:20 AM

"البنتاغون" يكشف طبيعة القوات والمعدات العسكرية المرسلة للسعودية

"إسبر": "المملكة حليف عريق في الشرق الأوسط ولا بد من تعزيز قدراتها"

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محمد البقمي - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الجمعة، أنها ترسل قوات إضافية ومعدات دفاعية إلى السعودية لمواجهة أي تهديدات إيرانية بالمنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان: إن الولايات المتحدة تنشر ثلاثة آلاف جندي إضافي في السعودية، وترسل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، وأكدت عدم سعي واشنطن للصراع مع النظام الإيراني، لكنها تحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات.

من جانبه ذكر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، في مؤتمر صحافي؛ أن "السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط، ولا بد من تعزيز قدراتها الدفاعية".

وأشار إلى "إرسال قاذفات، وطائرات بدون طيار، ومنظومات دفاعية، إلى السعودية"، مبيناً أن "نشر القوات الإضافية يُظهر مدى مرونتنا في التعامل مع التهديدات".

تأتي هذه الخطوة عقب الهجوم على منشأتَيْ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، الشهر الماضي، أُلقي باللوم فيه على إيران.

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