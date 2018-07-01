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تقنية نجران تعلن بدء القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الأحد القادم

قالت: عبر موقع الكلية الإلكتروني ولغاية السادس من شهر ذي القعدة

تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439 /1440هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى السادس من شهر ذو القعدة وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 22 / 12 / 1438هـ، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد آل عتيق" أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج" ،وقسم تقنية المحركات والمركبات " تخصص ميكانيكا السيارات".

وأضاف آل عتيق:" أن برنامج البكالوريوس المتاح حالياً في تخصصي البرمجيات والإدارة المكتبية، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصص.

ودعا "آل عتيق" المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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تقنية نجران تعلن بدء القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الأحد القادم
سبق

تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439 /1440هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى السادس من شهر ذو القعدة وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 22 / 12 / 1438هـ، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد آل عتيق" أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج" ،وقسم تقنية المحركات والمركبات " تخصص ميكانيكا السيارات".

وأضاف آل عتيق:" أن برنامج البكالوريوس المتاح حالياً في تخصصي البرمجيات والإدارة المكتبية، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصص.

ودعا "آل عتيق" المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
03:13 PM

تقنية نجران تعلن بدء القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الأحد القادم

قالت: عبر موقع الكلية الإلكتروني ولغاية السادس من شهر ذي القعدة

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هادي آل كليب - نجران
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تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439 /1440هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى السادس من شهر ذو القعدة وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 22 / 12 / 1438هـ، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد آل عتيق" أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج" ،وقسم تقنية المحركات والمركبات " تخصص ميكانيكا السيارات".

وأضاف آل عتيق:" أن برنامج البكالوريوس المتاح حالياً في تخصصي البرمجيات والإدارة المكتبية، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصص.

ودعا "آل عتيق" المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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