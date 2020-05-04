الكويت.. شفاء 171 حالة مصابة بكورونا

إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 1947

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1947 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- نقلته "كونا": إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ171 من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ مشيرًا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.