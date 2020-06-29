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شمس ساطعة وسماء صافية.. طقس الاثنين بتوقيع "المسند": قد تمطر هنا

توقع أجواء صيفية وقال: الرياح شمالية جافة ونشطة على الشمالية والغربية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواء صيفية وسماء صافية تشهدها معظم مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الاثنين أجواء صيفية مستقرة، شمس ساطعة وسماء صافية بوجه عام في معظم المناطق".

وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير".

وتابع: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية جافة ونشطة على الشمالية والغربية... هذا والله أعلم".

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شمس ساطعة وسماء صافية.. طقس الاثنين بتوقيع "المسند": قد تمطر هنا
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواء صيفية وسماء صافية تشهدها معظم مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الاثنين أجواء صيفية مستقرة، شمس ساطعة وسماء صافية بوجه عام في معظم المناطق".

وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير".

وتابع: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية جافة ونشطة على الشمالية والغربية... هذا والله أعلم".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:11 AM

شمس ساطعة وسماء صافية.. طقس الاثنين بتوقيع "المسند": قد تمطر هنا

توقع أجواء صيفية وقال: الرياح شمالية جافة ونشطة على الشمالية والغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواء صيفية وسماء صافية تشهدها معظم مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الاثنين أجواء صيفية مستقرة، شمس ساطعة وسماء صافية بوجه عام في معظم المناطق".

وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير".

وتابع: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية جافة ونشطة على الشمالية والغربية... هذا والله أعلم".

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