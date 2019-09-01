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مقاتلات "التحالف" تصطاد قياديًّا حوثيًّا وتستهدف مواقع للمليشيا في حجة

شنّت 6 غارات على تجمعات الانقلابيين وطالت غرفة عملياتهم بمنطقة البداح

قتل قيادي ميداني من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت مواقع المليشيا بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن مقاتلات التحالف شنّت ست غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية عبس؛ بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكر المصدر أن الغارات طالت غرفة عمليات لمليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة البداح؛ مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع الإرهابي الحوثي، وجرح عدد آخرين، بالإضافة إلى تدمير غرفة العمليات بالكامل.

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مقاتلات "التحالف" تصطاد قياديًّا حوثيًّا وتستهدف مواقع للمليشيا في حجة
سبق

قتل قيادي ميداني من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت مواقع المليشيا بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن مقاتلات التحالف شنّت ست غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية عبس؛ بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكر المصدر أن الغارات طالت غرفة عمليات لمليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة البداح؛ مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع الإرهابي الحوثي، وجرح عدد آخرين، بالإضافة إلى تدمير غرفة العمليات بالكامل.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:28 AM

مقاتلات "التحالف" تصطاد قياديًّا حوثيًّا وتستهدف مواقع للمليشيا في حجة

شنّت 6 غارات على تجمعات الانقلابيين وطالت غرفة عملياتهم بمنطقة البداح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قتل قيادي ميداني من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت مواقع المليشيا بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن مقاتلات التحالف شنّت ست غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية عبس؛ بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكر المصدر أن الغارات طالت غرفة عمليات لمليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة البداح؛ مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع الإرهابي الحوثي، وجرح عدد آخرين، بالإضافة إلى تدمير غرفة العمليات بالكامل.

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