النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الجالوق" يلتقي أعضاء اللجنة الإشرافية لـ"مدرستي"

أكد المُضي في العام الدراسي وفقًا لخطة وزارة التعليم

التقى مدير التعليم بمحافظة المخواة اليوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمنصة "مدرستي" على مستوى تعليم المخواة، وأوضح أن الاجتماع ناقش الدعم الفني، والحلول اللازم تنفيذها لتمكين المستفيدين من خدمات منصة "مدرستي"، وشدَّد على استكمال الجداول، وربط الطلاب بالفصول الافتراضية، وتسجيل دخول المعلمين والطلاب.

كما ناقش الاجتماع التقارير اليومية المتسلسلة من المعلمين إلى قيادات المدارس والمكاتب، ورفعها لإدارة التعليم، مشيرًا إلى أنه تم -وفقًا لما خُطط- زيارات ميدانية يومية للقيادات والمشرفين التربويين لدعم المدارس، والوقوف على ما تقدمه من خدمات للأسر وحلول لمشكلات الوصول للمنصة، إضافة إلى متابعة دوام الهيئة الإدارية والمعلمين حسب جدول الحضور اليومي.

وأوصى الاجتماع بضرورة تشكيل لجان تنفيذية للمنصة على مستوى المكاتب، ولجان تشغيلية على مستوى كل مدرسة.

وأوضح "الجالوق" أن المدارس قد بدأت وفقًا لتوجيهات الوزير تقديم الدعم الفني للأسر عبر نقاط خدمة ولي الأمر، كما أن الإدارة تعمل على استكمال التدريب على المنصة للمعلمين كافة.

وجدّد "الجالوق" ثقته بقدرة فِرق العمل على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن البدايات محفوفة دومًا ببعض الصعوبات، وسيتم تجاوزها عبر جهود المعلمين وقادة المدارس، بالتعاون مع فرق الدعم من المشرفين والقيادات التعليمية على مستوى الإدارة، ووفق توجيهات الوزارة التي تبذل جهودًا كبيرة، تستوجب منا همة عالية، وتكاتف الجميع من أجل استمرار الرحلة التعليمية لأبناء وبنات الوطن، وتسخير كل الإمكانيات التي وفرتها القيادة الرشيدة لتقديم تعليم نوعي، يصنعون من خلاله مستقبل الأجيال ورفعة الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الجالوق" يلتقي أعضاء اللجنة الإشرافية لـ"مدرستي"
سبق

التقى مدير التعليم بمحافظة المخواة اليوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمنصة "مدرستي" على مستوى تعليم المخواة، وأوضح أن الاجتماع ناقش الدعم الفني، والحلول اللازم تنفيذها لتمكين المستفيدين من خدمات منصة "مدرستي"، وشدَّد على استكمال الجداول، وربط الطلاب بالفصول الافتراضية، وتسجيل دخول المعلمين والطلاب.

كما ناقش الاجتماع التقارير اليومية المتسلسلة من المعلمين إلى قيادات المدارس والمكاتب، ورفعها لإدارة التعليم، مشيرًا إلى أنه تم -وفقًا لما خُطط- زيارات ميدانية يومية للقيادات والمشرفين التربويين لدعم المدارس، والوقوف على ما تقدمه من خدمات للأسر وحلول لمشكلات الوصول للمنصة، إضافة إلى متابعة دوام الهيئة الإدارية والمعلمين حسب جدول الحضور اليومي.

وأوصى الاجتماع بضرورة تشكيل لجان تنفيذية للمنصة على مستوى المكاتب، ولجان تشغيلية على مستوى كل مدرسة.

وأوضح "الجالوق" أن المدارس قد بدأت وفقًا لتوجيهات الوزير تقديم الدعم الفني للأسر عبر نقاط خدمة ولي الأمر، كما أن الإدارة تعمل على استكمال التدريب على المنصة للمعلمين كافة.

وجدّد "الجالوق" ثقته بقدرة فِرق العمل على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن البدايات محفوفة دومًا ببعض الصعوبات، وسيتم تجاوزها عبر جهود المعلمين وقادة المدارس، بالتعاون مع فرق الدعم من المشرفين والقيادات التعليمية على مستوى الإدارة، ووفق توجيهات الوزارة التي تبذل جهودًا كبيرة، تستوجب منا همة عالية، وتكاتف الجميع من أجل استمرار الرحلة التعليمية لأبناء وبنات الوطن، وتسخير كل الإمكانيات التي وفرتها القيادة الرشيدة لتقديم تعليم نوعي، يصنعون من خلاله مستقبل الأجيال ورفعة الوطن.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:47 PM

"الجالوق" يلتقي أعضاء اللجنة الإشرافية لـ"مدرستي"

أكد المُضي في العام الدراسي وفقًا لخطة وزارة التعليم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
0
30

التقى مدير التعليم بمحافظة المخواة اليوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمنصة "مدرستي" على مستوى تعليم المخواة، وأوضح أن الاجتماع ناقش الدعم الفني، والحلول اللازم تنفيذها لتمكين المستفيدين من خدمات منصة "مدرستي"، وشدَّد على استكمال الجداول، وربط الطلاب بالفصول الافتراضية، وتسجيل دخول المعلمين والطلاب.

كما ناقش الاجتماع التقارير اليومية المتسلسلة من المعلمين إلى قيادات المدارس والمكاتب، ورفعها لإدارة التعليم، مشيرًا إلى أنه تم -وفقًا لما خُطط- زيارات ميدانية يومية للقيادات والمشرفين التربويين لدعم المدارس، والوقوف على ما تقدمه من خدمات للأسر وحلول لمشكلات الوصول للمنصة، إضافة إلى متابعة دوام الهيئة الإدارية والمعلمين حسب جدول الحضور اليومي.

وأوصى الاجتماع بضرورة تشكيل لجان تنفيذية للمنصة على مستوى المكاتب، ولجان تشغيلية على مستوى كل مدرسة.

وأوضح "الجالوق" أن المدارس قد بدأت وفقًا لتوجيهات الوزير تقديم الدعم الفني للأسر عبر نقاط خدمة ولي الأمر، كما أن الإدارة تعمل على استكمال التدريب على المنصة للمعلمين كافة.

وجدّد "الجالوق" ثقته بقدرة فِرق العمل على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن البدايات محفوفة دومًا ببعض الصعوبات، وسيتم تجاوزها عبر جهود المعلمين وقادة المدارس، بالتعاون مع فرق الدعم من المشرفين والقيادات التعليمية على مستوى الإدارة، ووفق توجيهات الوزارة التي تبذل جهودًا كبيرة، تستوجب منا همة عالية، وتكاتف الجميع من أجل استمرار الرحلة التعليمية لأبناء وبنات الوطن، وتسخير كل الإمكانيات التي وفرتها القيادة الرشيدة لتقديم تعليم نوعي، يصنعون من خلاله مستقبل الأجيال ورفعة الوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,408
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,624
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة