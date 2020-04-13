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"أمانة مكة": تسكين عمال النظافة بـ3 مدارس و7 معسكرات بالمشاعر للحد من تجمُّعهم

شددت على الشركات بعدم خروجهم إلا للعمل مع توفير وسائل التعقيم والتطهير باستمرار

كشفت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها خطتها حول تسكين عمال النظافة، والحد من تجمُّعهم في سكن واحد، وأكدت أنه تم استلام 3 مدارس و7 معسكرات بالمشاعر المقدسة للاستفادة منها في تسكينهم مؤقتًا.

وتفصيلاً، صرَّح متحدث أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، إلى "سبق" قائلاً: "أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجان المعنية للحفاظ على سلامة العمال. وقد تم الاتفاق مع ‏الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لاختيار عدد من المدارس؛ ليتم تسكين عمال النظافة بصورة مؤقتة بها، وتم استلام عدد ثلاث مدارس حتى الآن، وجارٍ التنسيق لاستلام عدد آخر من المدارس".

وأضاف: كما تمت الاستفادة من معسكرات العمال بالمشاعر المقدسة بعدد 7 مواقع، مع التشديد على الشركات بعدم خروج العمال من المعسكرات إلا للعمل، وتوفير وسائل التعقيم والتطهير للمعسكرات بصفة مستمرة، بعدد ثلاث مرات في اليوم، وتركيب بوابات تعقيم على المداخل والمخارج، وتعقيم الباصات، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والقفازات والكمامات.

وتابع: هناك متابعة وتنسيق مستمر بين الإدارة العامة للنظافة والشؤون الصحية بمكة المكرمة على جميع معسكرات العمال.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة عمال النظافة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة": تسكين عمال النظافة بـ3 مدارس و7 معسكرات بالمشاعر للحد من تجمُّعهم
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها خطتها حول تسكين عمال النظافة، والحد من تجمُّعهم في سكن واحد، وأكدت أنه تم استلام 3 مدارس و7 معسكرات بالمشاعر المقدسة للاستفادة منها في تسكينهم مؤقتًا.

وتفصيلاً، صرَّح متحدث أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، إلى "سبق" قائلاً: "أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجان المعنية للحفاظ على سلامة العمال. وقد تم الاتفاق مع ‏الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لاختيار عدد من المدارس؛ ليتم تسكين عمال النظافة بصورة مؤقتة بها، وتم استلام عدد ثلاث مدارس حتى الآن، وجارٍ التنسيق لاستلام عدد آخر من المدارس".

وأضاف: كما تمت الاستفادة من معسكرات العمال بالمشاعر المقدسة بعدد 7 مواقع، مع التشديد على الشركات بعدم خروج العمال من المعسكرات إلا للعمل، وتوفير وسائل التعقيم والتطهير للمعسكرات بصفة مستمرة، بعدد ثلاث مرات في اليوم، وتركيب بوابات تعقيم على المداخل والمخارج، وتعقيم الباصات، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والقفازات والكمامات.

وتابع: هناك متابعة وتنسيق مستمر بين الإدارة العامة للنظافة والشؤون الصحية بمكة المكرمة على جميع معسكرات العمال.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:33 AM

"أمانة مكة": تسكين عمال النظافة بـ3 مدارس و7 معسكرات بالمشاعر للحد من تجمُّعهم

شددت على الشركات بعدم خروجهم إلا للعمل مع توفير وسائل التعقيم والتطهير باستمرار

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها خطتها حول تسكين عمال النظافة، والحد من تجمُّعهم في سكن واحد، وأكدت أنه تم استلام 3 مدارس و7 معسكرات بالمشاعر المقدسة للاستفادة منها في تسكينهم مؤقتًا.

وتفصيلاً، صرَّح متحدث أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، إلى "سبق" قائلاً: "أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجان المعنية للحفاظ على سلامة العمال. وقد تم الاتفاق مع ‏الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لاختيار عدد من المدارس؛ ليتم تسكين عمال النظافة بصورة مؤقتة بها، وتم استلام عدد ثلاث مدارس حتى الآن، وجارٍ التنسيق لاستلام عدد آخر من المدارس".

وأضاف: كما تمت الاستفادة من معسكرات العمال بالمشاعر المقدسة بعدد 7 مواقع، مع التشديد على الشركات بعدم خروج العمال من المعسكرات إلا للعمل، وتوفير وسائل التعقيم والتطهير للمعسكرات بصفة مستمرة، بعدد ثلاث مرات في اليوم، وتركيب بوابات تعقيم على المداخل والمخارج، وتعقيم الباصات، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والقفازات والكمامات.

وتابع: هناك متابعة وتنسيق مستمر بين الإدارة العامة للنظافة والشؤون الصحية بمكة المكرمة على جميع معسكرات العمال.

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