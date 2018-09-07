شاهد .. جثمان الشهيد النقيب "المعاوي" يصل إلى مطار بيشة

كان في استقباله مديرو "الشرطة والمدني والدوريات"

استقبل عشرات المواطنين وعددٌ من المسؤولين بمطار بيشة، صباح اليوم الجمعة، جثمان الشهيد النقيب فواز عبدالله فواز المعاوي؛ بعد استشهاده قبل ثلاثة أيام وهو يذود عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

حضر استقبال جثمان الشهيد النقيب المعاوي؛ بمطار بيشة: مدير شرطة بيشة، ومدير الدفاع المدني، ومدير الدوريات الأمنية، وعدد كبير من الضباط والأفراد، وشيخ قبائل معاوية خالد بن جلوي بن لزهر؛ ووالد الشهيد العميد متقاعد عبدالله فواز المعاوي؛ وأعيان ووجهاء المجتمع والقبيلة وعديد من أهالي المحافظة.

يُشار إلى أن الشهيد النقيب فواز عبدالله فواز المعاوي؛ كان مشاركاً مع الجنود البواسل على الحد الجنوبي للدفاع عن دينه ووطنه، ونال شرف الشهادة في ميادين الفخر والعز والشهامة.