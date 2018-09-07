النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

شاهد .. جثمان الشهيد النقيب "المعاوي" يصل إلى مطار بيشة

كان في استقباله مديرو "الشرطة والمدني والدوريات"

استقبل عشرات المواطنين وعددٌ من المسؤولين بمطار بيشة، صباح اليوم الجمعة، جثمان الشهيد النقيب فواز عبدالله فواز المعاوي؛ بعد استشهاده قبل ثلاثة أيام وهو يذود عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

حضر استقبال جثمان الشهيد النقيب المعاوي؛ بمطار بيشة: مدير شرطة بيشة، ومدير الدفاع المدني، ومدير الدوريات الأمنية، وعدد كبير من الضباط والأفراد، وشيخ قبائل معاوية خالد بن جلوي بن لزهر؛ ووالد الشهيد العميد متقاعد عبدالله فواز المعاوي؛ وأعيان ووجهاء المجتمع والقبيلة وعديد من أهالي المحافظة.

يُشار إلى أن الشهيد النقيب فواز عبدالله فواز المعاوي؛ كان مشاركاً مع الجنود البواسل على الحد الجنوبي للدفاع عن دينه ووطنه، ونال شرف الشهادة في ميادين الفخر والعز والشهامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. جثمان الشهيد النقيب "المعاوي" يصل إلى مطار بيشة
سبق

استقبل عشرات المواطنين وعددٌ من المسؤولين بمطار بيشة، صباح اليوم الجمعة، جثمان الشهيد النقيب فواز عبدالله فواز المعاوي؛ بعد استشهاده قبل ثلاثة أيام وهو يذود عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

حضر استقبال جثمان الشهيد النقيب المعاوي؛ بمطار بيشة: مدير شرطة بيشة، ومدير الدفاع المدني، ومدير الدوريات الأمنية، وعدد كبير من الضباط والأفراد، وشيخ قبائل معاوية خالد بن جلوي بن لزهر؛ ووالد الشهيد العميد متقاعد عبدالله فواز المعاوي؛ وأعيان ووجهاء المجتمع والقبيلة وعديد من أهالي المحافظة.

يُشار إلى أن الشهيد النقيب فواز عبدالله فواز المعاوي؛ كان مشاركاً مع الجنود البواسل على الحد الجنوبي للدفاع عن دينه ووطنه، ونال شرف الشهادة في ميادين الفخر والعز والشهامة.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
01:23 PM

شاهد .. جثمان الشهيد النقيب "المعاوي" يصل إلى مطار بيشة

كان في استقباله مديرو "الشرطة والمدني والدوريات"

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
18
13,820

استقبل عشرات المواطنين وعددٌ من المسؤولين بمطار بيشة، صباح اليوم الجمعة، جثمان الشهيد النقيب فواز عبدالله فواز المعاوي؛ بعد استشهاده قبل ثلاثة أيام وهو يذود عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

حضر استقبال جثمان الشهيد النقيب المعاوي؛ بمطار بيشة: مدير شرطة بيشة، ومدير الدفاع المدني، ومدير الدوريات الأمنية، وعدد كبير من الضباط والأفراد، وشيخ قبائل معاوية خالد بن جلوي بن لزهر؛ ووالد الشهيد العميد متقاعد عبدالله فواز المعاوي؛ وأعيان ووجهاء المجتمع والقبيلة وعديد من أهالي المحافظة.

يُشار إلى أن الشهيد النقيب فواز عبدالله فواز المعاوي؛ كان مشاركاً مع الجنود البواسل على الحد الجنوبي للدفاع عن دينه ووطنه، ونال شرف الشهادة في ميادين الفخر والعز والشهامة.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,156
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,110
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,931
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,166

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

فوبيـــا الإنجليزي

فوبيـــا الإنجليزي

مها عبدالله الحقباني
هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة