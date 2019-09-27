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بالصور.. الجامعة العربية المفتوحة تحتفل باليوم الوطني في ٦ مدن بالمملكة

بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة بمختلف دول العالم

احتفلت الجامعة العربية المفتوحة باليوم الوطني السعودي الـ٨٩ بكافة فروعها بمدن المملكة (الرياض وجدة والدمام والأحساء وحائل والمدينة المنورة) بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة من مختلف دول العالم.

وتفصيلاً، تنوعت الفعاليات ما بين مشاركات خارجية وداخلية كان آخرها حفل الجامعة بمدينة الرياض برعاية مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني وسط تفاعل كبير من طلاب وزوار الجامعة وبمشاركة الطلاب والطالبات الذين بدورهم عبروا عن مشاعرهم في هذا اليوم الغالي وحبهم وامتنانهم لمملكة الخير.

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بالصور.. الجامعة العربية المفتوحة تحتفل باليوم الوطني في ٦ مدن بالمملكة
سبق

احتفلت الجامعة العربية المفتوحة باليوم الوطني السعودي الـ٨٩ بكافة فروعها بمدن المملكة (الرياض وجدة والدمام والأحساء وحائل والمدينة المنورة) بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة من مختلف دول العالم.

وتفصيلاً، تنوعت الفعاليات ما بين مشاركات خارجية وداخلية كان آخرها حفل الجامعة بمدينة الرياض برعاية مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني وسط تفاعل كبير من طلاب وزوار الجامعة وبمشاركة الطلاب والطالبات الذين بدورهم عبروا عن مشاعرهم في هذا اليوم الغالي وحبهم وامتنانهم لمملكة الخير.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
11:27 PM

بالصور.. الجامعة العربية المفتوحة تحتفل باليوم الوطني في ٦ مدن بالمملكة

بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة بمختلف دول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت الجامعة العربية المفتوحة باليوم الوطني السعودي الـ٨٩ بكافة فروعها بمدن المملكة (الرياض وجدة والدمام والأحساء وحائل والمدينة المنورة) بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة من مختلف دول العالم.

وتفصيلاً، تنوعت الفعاليات ما بين مشاركات خارجية وداخلية كان آخرها حفل الجامعة بمدينة الرياض برعاية مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني وسط تفاعل كبير من طلاب وزوار الجامعة وبمشاركة الطلاب والطالبات الذين بدورهم عبروا عن مشاعرهم في هذا اليوم الغالي وحبهم وامتنانهم لمملكة الخير.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,103
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,195
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,202
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,774

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