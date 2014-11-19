خبير طقس: اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة
يكتمل القمر بدراً.. ولن يشاهد في الشرق الأوسط
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، يحدث اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة، أي منذ عام 845هـ - 1441م.
وأضاف "المسند"، يكتمل القمر بدراً عند الساعة 11:58 (ص)، وهو وقت ذروة خسوف القمر الجزئي، والذي لن يشاهد في الشرق الأوسط، وتكون بدايته: 10:18 (ص)، ونهايته: 01:47 ظهراً، وطوله: 3:28.
خبير طقس: اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-19
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، يحدث اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة، أي منذ عام 845هـ - 1441م.
وأضاف "المسند"، يكتمل القمر بدراً عند الساعة 11:58 (ص)، وهو وقت ذروة خسوف القمر الجزئي، والذي لن يشاهد في الشرق الأوسط، وتكون بدايته: 10:18 (ص)، ونهايته: 01:47 ظهراً، وطوله: 3:28.
19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:18 PM
خبير طقس: اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، يحدث اليوم الجمعة أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 سنة، أي منذ عام 845هـ - 1441م.
وأضاف "المسند"، يكتمل القمر بدراً عند الساعة 11:58 (ص)، وهو وقت ذروة خسوف القمر الجزئي، والذي لن يشاهد في الشرق الأوسط، وتكون بدايته: 10:18 (ص)، ونهايته: 01:47 ظهراً، وطوله: 3:28.