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ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 902 حالة وفاة

مقاطعة هوبي سجّلت 91 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت بكين أن فيروس كورونا المستجد، أودى بحياة 902 شخص في الصين، بعدما سجلت مقاطعة هوبي (بؤرة الوباء في وسط البلاد) 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي: إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 91 شخصًا، وأصيب به 2618 شخصًا إضافيًّا.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بدوره، عن المخاوف من انتشار المرض بين الأشخاص الذين ليس لهم سجل سفر إلى الصين.

فيروس كورونا الجديد الصين

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ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 902 حالة وفاة
سبق

أعلنت بكين أن فيروس كورونا المستجد، أودى بحياة 902 شخص في الصين، بعدما سجلت مقاطعة هوبي (بؤرة الوباء في وسط البلاد) 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي: إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 91 شخصًا، وأصيب به 2618 شخصًا إضافيًّا.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بدوره، عن المخاوف من انتشار المرض بين الأشخاص الذين ليس لهم سجل سفر إلى الصين.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:18 AM

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 902 حالة وفاة

مقاطعة هوبي سجّلت 91 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت بكين أن فيروس كورونا المستجد، أودى بحياة 902 شخص في الصين، بعدما سجلت مقاطعة هوبي (بؤرة الوباء في وسط البلاد) 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي: إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 91 شخصًا، وأصيب به 2618 شخصًا إضافيًّا.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بدوره، عن المخاوف من انتشار المرض بين الأشخاص الذين ليس لهم سجل سفر إلى الصين.

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