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"البتال" يدشّن اللقاء المفتوح لتقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل بالشرقية

افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، صباح يوم أمس الأربعاء، اللقاءَ المفتوح الذي تقيمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشرقية (نزاهة)، تحت عنوان "تقييم الخدمات المقدمة، وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة، بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بمحافظة الخبر.

ونوّه "البتال" بحرص أمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعم الفعاليات واللقاءات التي تُسهم في تحسين الخدمات الحكومية، والارتقاء بها؛ مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف لتبادل الخبرات وتطوير المعارف.

وجاءت هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة" التي أطقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"، ويتناول أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

وقال مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي في كلمة ألقاها: إن هذا اللقاء حَظِيَ برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وحضره مشكورًا وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وذكر العريفي، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، تماشيًا مع توجه مملكتنا الغالية، سعت في حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، إلى تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وأن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة" والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"، ويتناول اللقاء أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

وتناولت الموضوعات للجزء الأول من اللقاء "التطبيقات الخاصة بقنوات التواصل، والأساليب الفاعلة في توظيف المعلومات"، بمشاركة محمد الغامدي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وعمر بن خميس مدير التواصل الإلكتروني بوزارة الصحة، وعبدالعزيز سلمان العباد مدير مكتب خدمة المستفيد بتعليم الشرقية.

وتناولت الموضوعات في الجزء الثاني من اللقاء "دور قنوات التواصل في تقييم الخدمات، وتجارب ومبادرات في تقييم الخدمات المقدمة وتفعيل قنوات التواصل"، بمشاركة محمد سالم المجبل مشرف إدارة التدريب بوزارة التجارة، والملازم أول مشاري سعيد بن غانية مدير قسم المساندة الإدارية بجوازات الشرقية، وفاطمة إبراهيم الرويس مدير مركز التميز بتعليم الشرقية.

نزاهة سايتك

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"البتال" يدشّن اللقاء المفتوح لتقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل بالشرقية
سبق

افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، صباح يوم أمس الأربعاء، اللقاءَ المفتوح الذي تقيمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشرقية (نزاهة)، تحت عنوان "تقييم الخدمات المقدمة، وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة، بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بمحافظة الخبر.

ونوّه "البتال" بحرص أمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعم الفعاليات واللقاءات التي تُسهم في تحسين الخدمات الحكومية، والارتقاء بها؛ مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف لتبادل الخبرات وتطوير المعارف.

وجاءت هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة" التي أطقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"، ويتناول أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

وقال مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي في كلمة ألقاها: إن هذا اللقاء حَظِيَ برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وحضره مشكورًا وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وذكر العريفي، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، تماشيًا مع توجه مملكتنا الغالية، سعت في حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، إلى تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وأن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة" والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"، ويتناول اللقاء أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

وتناولت الموضوعات للجزء الأول من اللقاء "التطبيقات الخاصة بقنوات التواصل، والأساليب الفاعلة في توظيف المعلومات"، بمشاركة محمد الغامدي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وعمر بن خميس مدير التواصل الإلكتروني بوزارة الصحة، وعبدالعزيز سلمان العباد مدير مكتب خدمة المستفيد بتعليم الشرقية.

وتناولت الموضوعات في الجزء الثاني من اللقاء "دور قنوات التواصل في تقييم الخدمات، وتجارب ومبادرات في تقييم الخدمات المقدمة وتفعيل قنوات التواصل"، بمشاركة محمد سالم المجبل مشرف إدارة التدريب بوزارة التجارة، والملازم أول مشاري سعيد بن غانية مدير قسم المساندة الإدارية بجوازات الشرقية، وفاطمة إبراهيم الرويس مدير مركز التميز بتعليم الشرقية.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:45 PM

"البتال" يدشّن اللقاء المفتوح لتقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، صباح يوم أمس الأربعاء، اللقاءَ المفتوح الذي تقيمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشرقية (نزاهة)، تحت عنوان "تقييم الخدمات المقدمة، وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة، بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بمحافظة الخبر.

ونوّه "البتال" بحرص أمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعم الفعاليات واللقاءات التي تُسهم في تحسين الخدمات الحكومية، والارتقاء بها؛ مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف لتبادل الخبرات وتطوير المعارف.

وجاءت هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة" التي أطقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"، ويتناول أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

وقال مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي في كلمة ألقاها: إن هذا اللقاء حَظِيَ برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وحضره مشكورًا وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وذكر العريفي، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، تماشيًا مع توجه مملكتنا الغالية، سعت في حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، إلى تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وأن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة" والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"، ويتناول اللقاء أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

وتناولت الموضوعات للجزء الأول من اللقاء "التطبيقات الخاصة بقنوات التواصل، والأساليب الفاعلة في توظيف المعلومات"، بمشاركة محمد الغامدي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وعمر بن خميس مدير التواصل الإلكتروني بوزارة الصحة، وعبدالعزيز سلمان العباد مدير مكتب خدمة المستفيد بتعليم الشرقية.

وتناولت الموضوعات في الجزء الثاني من اللقاء "دور قنوات التواصل في تقييم الخدمات، وتجارب ومبادرات في تقييم الخدمات المقدمة وتفعيل قنوات التواصل"، بمشاركة محمد سالم المجبل مشرف إدارة التدريب بوزارة التجارة، والملازم أول مشاري سعيد بن غانية مدير قسم المساندة الإدارية بجوازات الشرقية، وفاطمة إبراهيم الرويس مدير مركز التميز بتعليم الشرقية.

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