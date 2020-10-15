إفريقيا: إصابات كورونا تقترب من 1.6 مليون والضحايا 38868 والمتعافون 1318132

أكثر الدول تضررًا من المرض: جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصل إلى 1592549 حالة.

وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في إفريقيا وصل إلى 38868؛ لافتًا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1318132 حتى الآن.

وقال المركز: إن أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض؛ هي جنوب إفريقيا، والمغرب، ومصر، وإثيوبيا، ونيجيريا.