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احذر .. أدوية وأغذية لا تجتمعان

مخاطر قد تتسبّب في حالات وفاة

أعلن أندريه كوندراخين؛ عضو الجمعية الطبية العلمية الروسية للأطباء المعالجين، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا يمكن أن يتناولها المرضى الذين يتناولون أنواعاً معينة من الأدوية.

ولفت كوندراخين؛ إلى أنه عند تناول الأسبرين أو إيبوبروفين، يجب الامتناع عن تناول التوت البري؛ لأن هذه الثمرة تحتوي على حمض الساليسيليك الطبيعي، حيث إن الجمع بين المادتين يؤدي إلى حدوث نزف داخلي.

وأضاف بحسب -روسيا اليوم-، تم تسجيل حالات وفاة بسبب تناول عصير الجريب فروت مع دواء مخفّض لمستوى الكوليسترول في الدم. كما أن عصير الجريب فروت عند تناوله مع أدوية أخرى يبطئ نشاط الأنزيم المسؤول عن تحلل المواد الموجودة في الدواء؛ ما ينتج عنه تراكم المواد الضارة في الجسم وتسمّم جسم المريض ببطء.

ونصح كوندراخين؛ بالامتناع عن تناول الحليب خلال فترة العلاج؛ لأن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يمكن أن يتفاعل مع الأدوية وترسبه على شكل أملاح، ما يقلل من الكمية التي يحتاج إليها الجسم من المادة العلاجية الموجودة في الدواء.. وهذا يشمل بصورة خاصة المضادات الحيوية.

وأشار إلى أنه لا ينصح بتناول السبانخ والبروكلي والخس عند تناول أدوية تخفيف كثافة الدم. كما لا ينصح بأكل البنجر عند تناول أدوية تخفيض ضغط الدم؛ لأن البنجر يضاعف من مفعول هذه الأدوية.. أما تناول الجبن مع أدوية علاج الأمراض النفسية، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتشنجات عضلية شديدة.

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احذر .. أدوية وأغذية لا تجتمعان
سبق

أعلن أندريه كوندراخين؛ عضو الجمعية الطبية العلمية الروسية للأطباء المعالجين، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا يمكن أن يتناولها المرضى الذين يتناولون أنواعاً معينة من الأدوية.

ولفت كوندراخين؛ إلى أنه عند تناول الأسبرين أو إيبوبروفين، يجب الامتناع عن تناول التوت البري؛ لأن هذه الثمرة تحتوي على حمض الساليسيليك الطبيعي، حيث إن الجمع بين المادتين يؤدي إلى حدوث نزف داخلي.

وأضاف بحسب -روسيا اليوم-، تم تسجيل حالات وفاة بسبب تناول عصير الجريب فروت مع دواء مخفّض لمستوى الكوليسترول في الدم. كما أن عصير الجريب فروت عند تناوله مع أدوية أخرى يبطئ نشاط الأنزيم المسؤول عن تحلل المواد الموجودة في الدواء؛ ما ينتج عنه تراكم المواد الضارة في الجسم وتسمّم جسم المريض ببطء.

ونصح كوندراخين؛ بالامتناع عن تناول الحليب خلال فترة العلاج؛ لأن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يمكن أن يتفاعل مع الأدوية وترسبه على شكل أملاح، ما يقلل من الكمية التي يحتاج إليها الجسم من المادة العلاجية الموجودة في الدواء.. وهذا يشمل بصورة خاصة المضادات الحيوية.

وأشار إلى أنه لا ينصح بتناول السبانخ والبروكلي والخس عند تناول أدوية تخفيف كثافة الدم. كما لا ينصح بأكل البنجر عند تناول أدوية تخفيض ضغط الدم؛ لأن البنجر يضاعف من مفعول هذه الأدوية.. أما تناول الجبن مع أدوية علاج الأمراض النفسية، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتشنجات عضلية شديدة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:07 AM

احذر .. أدوية وأغذية لا تجتمعان

مخاطر قد تتسبّب في حالات وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن أندريه كوندراخين؛ عضو الجمعية الطبية العلمية الروسية للأطباء المعالجين، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا يمكن أن يتناولها المرضى الذين يتناولون أنواعاً معينة من الأدوية.

ولفت كوندراخين؛ إلى أنه عند تناول الأسبرين أو إيبوبروفين، يجب الامتناع عن تناول التوت البري؛ لأن هذه الثمرة تحتوي على حمض الساليسيليك الطبيعي، حيث إن الجمع بين المادتين يؤدي إلى حدوث نزف داخلي.

وأضاف بحسب -روسيا اليوم-، تم تسجيل حالات وفاة بسبب تناول عصير الجريب فروت مع دواء مخفّض لمستوى الكوليسترول في الدم. كما أن عصير الجريب فروت عند تناوله مع أدوية أخرى يبطئ نشاط الأنزيم المسؤول عن تحلل المواد الموجودة في الدواء؛ ما ينتج عنه تراكم المواد الضارة في الجسم وتسمّم جسم المريض ببطء.

ونصح كوندراخين؛ بالامتناع عن تناول الحليب خلال فترة العلاج؛ لأن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يمكن أن يتفاعل مع الأدوية وترسبه على شكل أملاح، ما يقلل من الكمية التي يحتاج إليها الجسم من المادة العلاجية الموجودة في الدواء.. وهذا يشمل بصورة خاصة المضادات الحيوية.

وأشار إلى أنه لا ينصح بتناول السبانخ والبروكلي والخس عند تناول أدوية تخفيف كثافة الدم. كما لا ينصح بأكل البنجر عند تناول أدوية تخفيض ضغط الدم؛ لأن البنجر يضاعف من مفعول هذه الأدوية.. أما تناول الجبن مع أدوية علاج الأمراض النفسية، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتشنجات عضلية شديدة.

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