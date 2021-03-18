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شاهد من جدة.. حملة على "سوق السمك المركزي" تصادر وتتلف الفاسد

بمشاركة 5 جهات حكومية.. و"الفقيه": الفرق الرقابية مستمرة في المتابعة

نفذ المركز الوطني للثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، حملة تفتيشية على سوق السمك المركزي بمحافظة جدة؛ وذلك لمتابعة سلامة الأسماك ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه، أن الحملة جاءت بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة الموارد البشرية بمحافظة جدة؛ حيث أسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 644 كيلوجراماً من المنتجات السمكية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


وأكد "الفقيه" أن الفرق الرقابية مستمرة بمتابعة الأسواق.

المركز الوطني للثروة السمكية سوق السمك المركزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جدة.. حملة على "سوق السمك المركزي" تصادر وتتلف الفاسد
سبق

نفذ المركز الوطني للثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، حملة تفتيشية على سوق السمك المركزي بمحافظة جدة؛ وذلك لمتابعة سلامة الأسماك ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه، أن الحملة جاءت بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة الموارد البشرية بمحافظة جدة؛ حيث أسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 644 كيلوجراماً من المنتجات السمكية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


وأكد "الفقيه" أن الفرق الرقابية مستمرة بمتابعة الأسواق.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:59 PM

شاهد من جدة.. حملة على "سوق السمك المركزي" تصادر وتتلف الفاسد

بمشاركة 5 جهات حكومية.. و"الفقيه": الفرق الرقابية مستمرة في المتابعة

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفذ المركز الوطني للثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، حملة تفتيشية على سوق السمك المركزي بمحافظة جدة؛ وذلك لمتابعة سلامة الأسماك ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه، أن الحملة جاءت بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة الموارد البشرية بمحافظة جدة؛ حيث أسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 644 كيلوجراماً من المنتجات السمكية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


وأكد "الفقيه" أن الفرق الرقابية مستمرة بمتابعة الأسواق.

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