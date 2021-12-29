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"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

طرح إبداء الرغبات لمشروع المدن الطبية لخدمة المناطق الشمالية والجنوبية بالمملكة

الوزارة دعت المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على الوثيقة

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن طرح إبداء الرغبات لمشروع مدينة الملك فيصل الطبية بمدينة أبها بمنطقة عسير، ومشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل غير الطبي والصيانة والنقل.

وقد استكملت وزارة الصحة -بدعم من المركز الوطني للتخصيص- جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروعيْ مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، بسعة سريرية تُقَدّر بـ1024 سريرًا، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بسعة سريرية تُقدر بـ442 سريرًا، وتطرح الوزارة مشروع المدن الطبية كنموذج مشاركة مع القطاع الخاص؛ حيث ستحقق هذه الشراكة استكمال بناء المدن الطبية بتصميم وبناء مبتكر، يمكّن من تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق نموذج الرعاية الحديث.

وتكمن أهمية استكمال بناء المدن الطبية، في تقديم خدمات الرعاية الثلاثية التخصصية نتيجة ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات وفق معدلات النمو السكاني في المناطق الجنوبية والشمالية من المملكة، وتأتي مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية وإدارة المرافق الصحية.

ودعت الوزارة المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022م عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت المملكة.

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طرح إبداء الرغبات لمشروع المدن الطبية لخدمة المناطق الشمالية والجنوبية بالمملكة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن طرح إبداء الرغبات لمشروع مدينة الملك فيصل الطبية بمدينة أبها بمنطقة عسير، ومشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل غير الطبي والصيانة والنقل.

وقد استكملت وزارة الصحة -بدعم من المركز الوطني للتخصيص- جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروعيْ مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، بسعة سريرية تُقَدّر بـ1024 سريرًا، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بسعة سريرية تُقدر بـ442 سريرًا، وتطرح الوزارة مشروع المدن الطبية كنموذج مشاركة مع القطاع الخاص؛ حيث ستحقق هذه الشراكة استكمال بناء المدن الطبية بتصميم وبناء مبتكر، يمكّن من تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق نموذج الرعاية الحديث.

وتكمن أهمية استكمال بناء المدن الطبية، في تقديم خدمات الرعاية الثلاثية التخصصية نتيجة ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات وفق معدلات النمو السكاني في المناطق الجنوبية والشمالية من المملكة، وتأتي مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية وإدارة المرافق الصحية.

ودعت الوزارة المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022م عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت المملكة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
11:59 AM

طرح إبداء الرغبات لمشروع المدن الطبية لخدمة المناطق الشمالية والجنوبية بالمملكة

الوزارة دعت المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على الوثيقة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,492

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن طرح إبداء الرغبات لمشروع مدينة الملك فيصل الطبية بمدينة أبها بمنطقة عسير، ومشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل غير الطبي والصيانة والنقل.

وقد استكملت وزارة الصحة -بدعم من المركز الوطني للتخصيص- جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروعيْ مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، بسعة سريرية تُقَدّر بـ1024 سريرًا، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بسعة سريرية تُقدر بـ442 سريرًا، وتطرح الوزارة مشروع المدن الطبية كنموذج مشاركة مع القطاع الخاص؛ حيث ستحقق هذه الشراكة استكمال بناء المدن الطبية بتصميم وبناء مبتكر، يمكّن من تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق نموذج الرعاية الحديث.

وتكمن أهمية استكمال بناء المدن الطبية، في تقديم خدمات الرعاية الثلاثية التخصصية نتيجة ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات وفق معدلات النمو السكاني في المناطق الجنوبية والشمالية من المملكة، وتأتي مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية وإدارة المرافق الصحية.

ودعت الوزارة المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022م عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت المملكة.

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