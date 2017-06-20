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"سبق" تكشف تفاصيل مشروع تحويل شارع "زينب الهلالية" بمكة إلى متحف.. وهذه مراحله

"الأمانة": تم تصميمه لمحاكاة سيرة أم المؤمنين ويحتوي على مناطق مخصصة للرياضة

كشفت صحيفة "سبق" تفاصيل مراحل تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة إلى محاكاة سيرة أم المؤمنين، والاستفادة منه لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة، إلى جانب احتوائه على مجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين.

وتفصيلاً، أكدت أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق" أن سبب التأخر في تنفيذ المشروع يعود إلى طبيعة المنطقة، وقالت: بخصوص استفساركم عن مشروع شارع أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية؛ نفيدكم بأن المشروع في تصميمه عبارة عن مراحل تحاكي سيرة أم المؤمنين ويحتوي المشروع على مناطق مخصصة لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة؛ والمستفيد منها فئة الشباب".

وأضافت: "عن سبب التأخر في تنفيذ المشروع نفيدكم بأن طبيعة المنطقة أثرت في تأخير تنفيذ المشروع"، مؤكدة أن مدة المشروع سنتان.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: التصميم حاصل على إحدى جوائز معرض سيتي سكيب ٢٠١٦ " جائزة فئة المشروعات المستقبلية للمشاريع المجتمعية والثقافية".

وعن عناصر المشروع لجميع مراحله؛ أوضحت الأمانة أن المشروع يحتوي على؛ ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعوائل، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلى، ودورات مياه.

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"سبق" تكشف تفاصيل مشروع تحويل شارع "زينب الهلالية" بمكة إلى متحف.. وهذه مراحله
سبق

كشفت صحيفة "سبق" تفاصيل مراحل تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة إلى محاكاة سيرة أم المؤمنين، والاستفادة منه لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة، إلى جانب احتوائه على مجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين.

وتفصيلاً، أكدت أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق" أن سبب التأخر في تنفيذ المشروع يعود إلى طبيعة المنطقة، وقالت: بخصوص استفساركم عن مشروع شارع أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية؛ نفيدكم بأن المشروع في تصميمه عبارة عن مراحل تحاكي سيرة أم المؤمنين ويحتوي المشروع على مناطق مخصصة لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة؛ والمستفيد منها فئة الشباب".

وأضافت: "عن سبب التأخر في تنفيذ المشروع نفيدكم بأن طبيعة المنطقة أثرت في تأخير تنفيذ المشروع"، مؤكدة أن مدة المشروع سنتان.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: التصميم حاصل على إحدى جوائز معرض سيتي سكيب ٢٠١٦ " جائزة فئة المشروعات المستقبلية للمشاريع المجتمعية والثقافية".

وعن عناصر المشروع لجميع مراحله؛ أوضحت الأمانة أن المشروع يحتوي على؛ ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعوائل، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلى، ودورات مياه.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:12 AM

"سبق" تكشف تفاصيل مشروع تحويل شارع "زينب الهلالية" بمكة إلى متحف.. وهذه مراحله

"الأمانة": تم تصميمه لمحاكاة سيرة أم المؤمنين ويحتوي على مناطق مخصصة للرياضة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت صحيفة "سبق" تفاصيل مراحل تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة إلى محاكاة سيرة أم المؤمنين، والاستفادة منه لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة، إلى جانب احتوائه على مجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين.

وتفصيلاً، أكدت أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق" أن سبب التأخر في تنفيذ المشروع يعود إلى طبيعة المنطقة، وقالت: بخصوص استفساركم عن مشروع شارع أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية؛ نفيدكم بأن المشروع في تصميمه عبارة عن مراحل تحاكي سيرة أم المؤمنين ويحتوي المشروع على مناطق مخصصة لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة؛ والمستفيد منها فئة الشباب".

وأضافت: "عن سبب التأخر في تنفيذ المشروع نفيدكم بأن طبيعة المنطقة أثرت في تأخير تنفيذ المشروع"، مؤكدة أن مدة المشروع سنتان.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: التصميم حاصل على إحدى جوائز معرض سيتي سكيب ٢٠١٦ " جائزة فئة المشروعات المستقبلية للمشاريع المجتمعية والثقافية".

وعن عناصر المشروع لجميع مراحله؛ أوضحت الأمانة أن المشروع يحتوي على؛ ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعوائل، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلى، ودورات مياه.

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