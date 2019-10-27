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"مدني الشرقية" يدعو لأخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية

مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط للرياح السطحية بثلاث محافظات

صرَّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ''تحذير''، يشير إلى حالة من العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتأثيرات مصاحبة للحالة من نشاط في الرياح السطحية، ويشمل هذا تساقط البَرَد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية على كل من محافظات الخفجي والنعيرية ورأس تنورة، وبداية الإنذار: ٢٨-٠٢-١٤٤١هـ الساعة الـ٠٨:٠٠ م، ونهايته: ٢٨-٠٢-١٤٤١هـ الساعة الـ١١:٠٠مساء، فإن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن تجمعات المياه.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يجعلها أمطار خير وبركة.

الشرقية الدفاع المدني المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمراني عواصف أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الشرقية" يدعو لأخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ''تحذير''، يشير إلى حالة من العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتأثيرات مصاحبة للحالة من نشاط في الرياح السطحية، ويشمل هذا تساقط البَرَد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية على كل من محافظات الخفجي والنعيرية ورأس تنورة، وبداية الإنذار: ٢٨-٠٢-١٤٤١هـ الساعة الـ٠٨:٠٠ م، ونهايته: ٢٨-٠٢-١٤٤١هـ الساعة الـ١١:٠٠مساء، فإن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن تجمعات المياه.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يجعلها أمطار خير وبركة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
09:32 PM

"مدني الشرقية" يدعو لأخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية

مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط للرياح السطحية بثلاث محافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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10,058

صرَّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ''تحذير''، يشير إلى حالة من العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتأثيرات مصاحبة للحالة من نشاط في الرياح السطحية، ويشمل هذا تساقط البَرَد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية على كل من محافظات الخفجي والنعيرية ورأس تنورة، وبداية الإنذار: ٢٨-٠٢-١٤٤١هـ الساعة الـ٠٨:٠٠ م، ونهايته: ٢٨-٠٢-١٤٤١هـ الساعة الـ١١:٠٠مساء، فإن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن تجمعات المياه.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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