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المسند مبشراً ببدء الحالة المطرية الثانية: تؤثر اليوم في 7 مناطق وأمطار غزيرة بالمدينة

قال: الحمد لله الذي زحزح عن أجوائنا المرتفع الجوي «H» الجاثم فوق أرضنا فترة طويلة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة، وهي الثانية في هذا الموسم، تؤثر اليوم في أجزاءٍ من مناطق: #المدينة #حائل #القصيم #الزلفي #حفرالباطن، وربما شمالي #جدة؛ قد تمتد ناحية #تبوك و #الجوف.. وغزارة الأمطار قد تكون غربي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الحمد لله الذي زحزح عن أجوائنا المرتفع الجوي (H) الجاثم فوق أرضنا فترة طويلة، الذي يمنع المنخفضات الجوية (L) الجالبة للمطر ـ بإذن الله تعالى ـ أن تعبر أجواءنا، وأرسل لنا -برحمته وفضله- اليوم، منخفضاً جوياً (L) سحابة رعدية وأمطاراً محمّلاً بالرطوبة والسحب المفعمة بالمطر -إن شاء الله- على أجزاءٍ من البلاد.

وتابع: عند ارتداء الملابس صباحاً لا تبنون على درجة حرارة الأمس؛ فالتقلبات السريعة في درجة الحرارة تستدعي التشييك اليومي عبر تطبيقات الطقس في جوّالاتكم.

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المسند مبشراً ببدء الحالة المطرية الثانية: تؤثر اليوم في 7 مناطق وأمطار غزيرة بالمدينة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة، وهي الثانية في هذا الموسم، تؤثر اليوم في أجزاءٍ من مناطق: #المدينة #حائل #القصيم #الزلفي #حفرالباطن، وربما شمالي #جدة؛ قد تمتد ناحية #تبوك و #الجوف.. وغزارة الأمطار قد تكون غربي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الحمد لله الذي زحزح عن أجوائنا المرتفع الجوي (H) الجاثم فوق أرضنا فترة طويلة، الذي يمنع المنخفضات الجوية (L) الجالبة للمطر ـ بإذن الله تعالى ـ أن تعبر أجواءنا، وأرسل لنا -برحمته وفضله- اليوم، منخفضاً جوياً (L) سحابة رعدية وأمطاراً محمّلاً بالرطوبة والسحب المفعمة بالمطر -إن شاء الله- على أجزاءٍ من البلاد.

وتابع: عند ارتداء الملابس صباحاً لا تبنون على درجة حرارة الأمس؛ فالتقلبات السريعة في درجة الحرارة تستدعي التشييك اليومي عبر تطبيقات الطقس في جوّالاتكم.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:40 AM

المسند مبشراً ببدء الحالة المطرية الثانية: تؤثر اليوم في 7 مناطق وأمطار غزيرة بالمدينة

قال: الحمد لله الذي زحزح عن أجوائنا المرتفع الجوي «H» الجاثم فوق أرضنا فترة طويلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة، وهي الثانية في هذا الموسم، تؤثر اليوم في أجزاءٍ من مناطق: #المدينة #حائل #القصيم #الزلفي #حفرالباطن، وربما شمالي #جدة؛ قد تمتد ناحية #تبوك و #الجوف.. وغزارة الأمطار قد تكون غربي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الحمد لله الذي زحزح عن أجوائنا المرتفع الجوي (H) الجاثم فوق أرضنا فترة طويلة، الذي يمنع المنخفضات الجوية (L) الجالبة للمطر ـ بإذن الله تعالى ـ أن تعبر أجواءنا، وأرسل لنا -برحمته وفضله- اليوم، منخفضاً جوياً (L) سحابة رعدية وأمطاراً محمّلاً بالرطوبة والسحب المفعمة بالمطر -إن شاء الله- على أجزاءٍ من البلاد.

وتابع: عند ارتداء الملابس صباحاً لا تبنون على درجة حرارة الأمس؛ فالتقلبات السريعة في درجة الحرارة تستدعي التشييك اليومي عبر تطبيقات الطقس في جوّالاتكم.

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