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رسميًا .. الحزم أول الصاعدين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حجز فريق الحزم رسميًا مقعده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم القادم 2021-2022 ، وذلك قبل 6 جولات على نهاية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويأتي ذلك بعد أن تغلب الحزم مساء أمس الثلاثاء على مضيفه الساحل (4-2) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمن منافسات الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

رفع الحزم رصيده إلى 79 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الفيحاء الوصيف وبفارق 17 نقطة عن الجبلين صاحب المركز الثالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا .. الحزم أول الصاعدين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

حجز فريق الحزم رسميًا مقعده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم القادم 2021-2022 ، وذلك قبل 6 جولات على نهاية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويأتي ذلك بعد أن تغلب الحزم مساء أمس الثلاثاء على مضيفه الساحل (4-2) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمن منافسات الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

رفع الحزم رصيده إلى 79 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الفيحاء الوصيف وبفارق 17 نقطة عن الجبلين صاحب المركز الثالث.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
12:06 AM

رسميًا .. الحزم أول الصاعدين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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حجز فريق الحزم رسميًا مقعده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم القادم 2021-2022 ، وذلك قبل 6 جولات على نهاية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويأتي ذلك بعد أن تغلب الحزم مساء أمس الثلاثاء على مضيفه الساحل (4-2) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمن منافسات الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

رفع الحزم رصيده إلى 79 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الفيحاء الوصيف وبفارق 17 نقطة عن الجبلين صاحب المركز الثالث.

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