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"رابطة المحترفين" تطلق حملة "دورينا الأغلى"

احتفالاً بنجاح الدور الأول وحضور أكثر من مليون مشجع

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد، حملة #دورينا_الأغلى للاحتفال بنجاح النصف الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً للمباريات بلغ أكثر من مليون مشجع ومشجعة، كأحد أكبر الأرقام من حيث الحضور منذ تأسيس الرابطة عام 2008.

وتهدف حملة #دورينا_الأغلى إلى تسليط الضوء على النمو والنجاح الكبير الذي تشهده المسابقة هذا الموسم، إضافة إلى التفاعل والتواصل مع الجماهير التي ملأت مدرجات الملاعب على مدار 120 مباراة أقيمت حتى الآن في البطولة، وذلك عبر عدد من الرسائل التفاعلية مع الجماهير الرياضية، والتي ستكون جميعها حاضرة من خلال وسم #دورينا_الأغلى في الحسابات الرسمية للدوري والأندية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وستسلط حملة #دورينا_الأغلى، الضوء على عدد من الأرقام المميزة والإحصاءات الفنية التي تحققت خلال 15 جولة مضت، والتي أسهمت في ارتفاع مستوى المنافسة داخل المستطيل الأخضر، والتي تم رصدها عن طريق OPTA الشريك الإحصائي للدوري.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رابطة المحترفين" تطلق حملة "دورينا الأغلى"
سبق

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد، حملة #دورينا_الأغلى للاحتفال بنجاح النصف الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً للمباريات بلغ أكثر من مليون مشجع ومشجعة، كأحد أكبر الأرقام من حيث الحضور منذ تأسيس الرابطة عام 2008.

وتهدف حملة #دورينا_الأغلى إلى تسليط الضوء على النمو والنجاح الكبير الذي تشهده المسابقة هذا الموسم، إضافة إلى التفاعل والتواصل مع الجماهير التي ملأت مدرجات الملاعب على مدار 120 مباراة أقيمت حتى الآن في البطولة، وذلك عبر عدد من الرسائل التفاعلية مع الجماهير الرياضية، والتي ستكون جميعها حاضرة من خلال وسم #دورينا_الأغلى في الحسابات الرسمية للدوري والأندية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وستسلط حملة #دورينا_الأغلى، الضوء على عدد من الأرقام المميزة والإحصاءات الفنية التي تحققت خلال 15 جولة مضت، والتي أسهمت في ارتفاع مستوى المنافسة داخل المستطيل الأخضر، والتي تم رصدها عن طريق OPTA الشريك الإحصائي للدوري.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
05:12 PM

"رابطة المحترفين" تطلق حملة "دورينا الأغلى"

احتفالاً بنجاح الدور الأول وحضور أكثر من مليون مشجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد، حملة #دورينا_الأغلى للاحتفال بنجاح النصف الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً للمباريات بلغ أكثر من مليون مشجع ومشجعة، كأحد أكبر الأرقام من حيث الحضور منذ تأسيس الرابطة عام 2008.

وتهدف حملة #دورينا_الأغلى إلى تسليط الضوء على النمو والنجاح الكبير الذي تشهده المسابقة هذا الموسم، إضافة إلى التفاعل والتواصل مع الجماهير التي ملأت مدرجات الملاعب على مدار 120 مباراة أقيمت حتى الآن في البطولة، وذلك عبر عدد من الرسائل التفاعلية مع الجماهير الرياضية، والتي ستكون جميعها حاضرة من خلال وسم #دورينا_الأغلى في الحسابات الرسمية للدوري والأندية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وستسلط حملة #دورينا_الأغلى، الضوء على عدد من الأرقام المميزة والإحصاءات الفنية التي تحققت خلال 15 جولة مضت، والتي أسهمت في ارتفاع مستوى المنافسة داخل المستطيل الأخضر، والتي تم رصدها عن طريق OPTA الشريك الإحصائي للدوري.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,415
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,199
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,629
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,294

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