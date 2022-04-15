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شاهد.. قوات الحرس الوطني تشارك في منع التجوّل ميدانياً بالبكيرية

وسط التزام كبير بإجراءات السلامة للحد من انتشار "كورونا"

شاركت قوات الحرس الوطني بمنطقة القصيم؛ ممثلة بـ"لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص"، في تطبيق قرار منع التجوّل في المملكة من خلال عدد من النقاط بالمواقع والميادين والطرق الرئيسة بمحافظة البكيرية.

وخلت المنطقة من المارة سوى مَن يستثنيهم قرار المنع؛ ما يشير إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يهدف إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

منع التجول الحرس الوطني القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. قوات الحرس الوطني تشارك في منع التجوّل ميدانياً بالبكيرية
سبق

شاركت قوات الحرس الوطني بمنطقة القصيم؛ ممثلة بـ"لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص"، في تطبيق قرار منع التجوّل في المملكة من خلال عدد من النقاط بالمواقع والميادين والطرق الرئيسة بمحافظة البكيرية.

وخلت المنطقة من المارة سوى مَن يستثنيهم قرار المنع؛ ما يشير إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يهدف إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:11 PM

شاهد.. قوات الحرس الوطني تشارك في منع التجوّل ميدانياً بالبكيرية

وسط التزام كبير بإجراءات السلامة للحد من انتشار "كورونا"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,349

شاركت قوات الحرس الوطني بمنطقة القصيم؛ ممثلة بـ"لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص"، في تطبيق قرار منع التجوّل في المملكة من خلال عدد من النقاط بالمواقع والميادين والطرق الرئيسة بمحافظة البكيرية.

وخلت المنطقة من المارة سوى مَن يستثنيهم قرار المنع؛ ما يشير إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يهدف إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

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