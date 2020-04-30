النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

وزير الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق اليوم، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق اليوم، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:48 PM

خلال 24 ساعة.. 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

وزير الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
603

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق اليوم، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,433
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,809
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,810

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة