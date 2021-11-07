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هيئة المواصفات والمقاييس تُطلق الملتقى السنوي للجودة غداً

يهدف إلى تعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال

تُطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، غداً، الملتقى السنوي للجودة تحت شعار "استدامة الجودة.. ثقافة وأسلوب حياة"، بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، بحضور ومشاركة عددٍ من المتخصصين والمهتمين بمجال الجودة والتميز المؤسسي.

وسيُقام الملتقى خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 11 نوفمبر 2021م، بمقر المواصفات السعودية، وسيناقش عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالجودة والاستدامة، التي من أبرزها: استدامة الجودة، والتطبيقات العملية في هذا المجال.

يهدف الملتقى إلى تعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة بين مختلف القطاعات بالمملكة في مجال الجودة والاستدامة.

ويعد الملتقى السنوي للجودة فرصة للمهتمين والمختصين بمجالات الجودة للتعرف على التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة لدى القطاعات المختلفة.

ودعت المواصفات السعودية، المهتمين والمختصين الراغبين في حضور فعاليات الملتقى، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://events.saso.gov.sa/WorldQualityDay/.

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هيئة المواصفات والمقاييس تُطلق الملتقى السنوي للجودة غداً
سبق

تُطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، غداً، الملتقى السنوي للجودة تحت شعار "استدامة الجودة.. ثقافة وأسلوب حياة"، بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، بحضور ومشاركة عددٍ من المتخصصين والمهتمين بمجال الجودة والتميز المؤسسي.

وسيُقام الملتقى خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 11 نوفمبر 2021م، بمقر المواصفات السعودية، وسيناقش عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالجودة والاستدامة، التي من أبرزها: استدامة الجودة، والتطبيقات العملية في هذا المجال.

يهدف الملتقى إلى تعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة بين مختلف القطاعات بالمملكة في مجال الجودة والاستدامة.

ويعد الملتقى السنوي للجودة فرصة للمهتمين والمختصين بمجالات الجودة للتعرف على التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة لدى القطاعات المختلفة.

ودعت المواصفات السعودية، المهتمين والمختصين الراغبين في حضور فعاليات الملتقى، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://events.saso.gov.sa/WorldQualityDay/.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
12:41 PM

هيئة المواصفات والمقاييس تُطلق الملتقى السنوي للجودة غداً

يهدف إلى تعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، غداً، الملتقى السنوي للجودة تحت شعار "استدامة الجودة.. ثقافة وأسلوب حياة"، بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، بحضور ومشاركة عددٍ من المتخصصين والمهتمين بمجال الجودة والتميز المؤسسي.

وسيُقام الملتقى خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 11 نوفمبر 2021م، بمقر المواصفات السعودية، وسيناقش عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالجودة والاستدامة، التي من أبرزها: استدامة الجودة، والتطبيقات العملية في هذا المجال.

يهدف الملتقى إلى تعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة بين مختلف القطاعات بالمملكة في مجال الجودة والاستدامة.

ويعد الملتقى السنوي للجودة فرصة للمهتمين والمختصين بمجالات الجودة للتعرف على التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة لدى القطاعات المختلفة.

ودعت المواصفات السعودية، المهتمين والمختصين الراغبين في حضور فعاليات الملتقى، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://events.saso.gov.sa/WorldQualityDay/.

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20 أكتوبر
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