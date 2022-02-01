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خبير طقس: موجة برد متوسطة القوة على الوسطى والشمالية وخفيفة على المدينة والشرقية.. اليوم

أجواءٌ لطيفة على مكة المكرّمة مع غبار خفيف

توقّع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ موجة برد متوسطة القوة على الوسطى والشمالية، وخفيفة على المدينة المنوّرة والشرقية، ولطيفة على مكة المكرّمة من اليوم الثلاثاء مع غبار خفيف.

كما توقّع "الحصيني"؛ أن تصل درجات الحرارة الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية إلى ما بين "4" لـ "10"، وفي الشمالية ما بين "صفر" لـ "3"، وفي الشرقية والمدينة المنوّرة ما بين "8" إلى "15"، وبمكة المكرّمة بين "15" لـ "23" درجة مئوية.

وقال " الحصيني"؛ حسب مراصد الطقس متوقعٌ أن تستمر البرودة يومين، ثم يطرأ ارتفاعٌ في الحرارة ويراوح الارتفاع في درجات الحرارة بين "4" و"7" مئوية، مع بقاء الأجواء من تميل للبرودة إلى باردة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات ليلاً، ورياح نشطة قد تُثير الغبار.

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خبير طقس: موجة برد متوسطة القوة على الوسطى والشمالية وخفيفة على المدينة والشرقية.. اليوم
سبق

توقّع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ موجة برد متوسطة القوة على الوسطى والشمالية، وخفيفة على المدينة المنوّرة والشرقية، ولطيفة على مكة المكرّمة من اليوم الثلاثاء مع غبار خفيف.

كما توقّع "الحصيني"؛ أن تصل درجات الحرارة الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية إلى ما بين "4" لـ "10"، وفي الشمالية ما بين "صفر" لـ "3"، وفي الشرقية والمدينة المنوّرة ما بين "8" إلى "15"، وبمكة المكرّمة بين "15" لـ "23" درجة مئوية.

وقال " الحصيني"؛ حسب مراصد الطقس متوقعٌ أن تستمر البرودة يومين، ثم يطرأ ارتفاعٌ في الحرارة ويراوح الارتفاع في درجات الحرارة بين "4" و"7" مئوية، مع بقاء الأجواء من تميل للبرودة إلى باردة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات ليلاً، ورياح نشطة قد تُثير الغبار.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:24 AM

خبير طقس: موجة برد متوسطة القوة على الوسطى والشمالية وخفيفة على المدينة والشرقية.. اليوم

أجواءٌ لطيفة على مكة المكرّمة مع غبار خفيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ موجة برد متوسطة القوة على الوسطى والشمالية، وخفيفة على المدينة المنوّرة والشرقية، ولطيفة على مكة المكرّمة من اليوم الثلاثاء مع غبار خفيف.

كما توقّع "الحصيني"؛ أن تصل درجات الحرارة الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية إلى ما بين "4" لـ "10"، وفي الشمالية ما بين "صفر" لـ "3"، وفي الشرقية والمدينة المنوّرة ما بين "8" إلى "15"، وبمكة المكرّمة بين "15" لـ "23" درجة مئوية.

وقال " الحصيني"؛ حسب مراصد الطقس متوقعٌ أن تستمر البرودة يومين، ثم يطرأ ارتفاعٌ في الحرارة ويراوح الارتفاع في درجات الحرارة بين "4" و"7" مئوية، مع بقاء الأجواء من تميل للبرودة إلى باردة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات ليلاً، ورياح نشطة قد تُثير الغبار.

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