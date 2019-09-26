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"الطيران المدني": خطة انتقالية للرحلات إلى الصالة رقم 1 بجدة

"الروساء": تم إعدادها بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أن هناك خطة انتقالية للرحلات إلى الصالة رقم (1) سيتم الإعلان عنها قريباً، حيث تم إعدادها بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية.

وأضاف "الروساء" أن الانتقال سيكون بشكل تدريجي تزامناً مع استعدادات المطار وشركائه للانتقال إلى المطار الجديد لضمان الكفاءة التشغيلية لهذا الصرح الكبير.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد تشرفت أمس الأول بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للصالة رقم (١) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، حيث يعدّ المطار واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً.

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"الطيران المدني": خطة انتقالية للرحلات إلى الصالة رقم 1 بجدة
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أن هناك خطة انتقالية للرحلات إلى الصالة رقم (1) سيتم الإعلان عنها قريباً، حيث تم إعدادها بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية.

وأضاف "الروساء" أن الانتقال سيكون بشكل تدريجي تزامناً مع استعدادات المطار وشركائه للانتقال إلى المطار الجديد لضمان الكفاءة التشغيلية لهذا الصرح الكبير.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد تشرفت أمس الأول بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للصالة رقم (١) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، حيث يعدّ المطار واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
07:33 PM

"الطيران المدني": خطة انتقالية للرحلات إلى الصالة رقم 1 بجدة

"الروساء": تم إعدادها بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية

A A A
فهد الغبيوي - جدة
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1,494

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أن هناك خطة انتقالية للرحلات إلى الصالة رقم (1) سيتم الإعلان عنها قريباً، حيث تم إعدادها بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية.

وأضاف "الروساء" أن الانتقال سيكون بشكل تدريجي تزامناً مع استعدادات المطار وشركائه للانتقال إلى المطار الجديد لضمان الكفاءة التشغيلية لهذا الصرح الكبير.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد تشرفت أمس الأول بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للصالة رقم (١) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، حيث يعدّ المطار واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً.

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