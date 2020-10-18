في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.