"أبل" توفر تقنية جديدة للدفع النقدي

أتاحت شركة "أبل" الأمريكية تقنية جديدة للدفع النقدي باستخدام "أبل كارد".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تلك التقنية عبارة عن بوابة جديدة لإمكانية دفع المبالغ النقدية عبر أجهزة سطح المكتب.



وتتخلى بتلك الطريقة "أبل" عن الاعتماد المطلق على معاملات "أبل كارد" على طريق هواتف "آيفون" فقط.

ويمكن أن تعمل البوابة الجديدة الخاصة بـ"أبل" ليس على مجرد دفع المبالغ النقدية، ولكن تمكنك من معرفة رصيدك المتاح وتحميل كشوف الحسابات بصيغة ملفات PDF، وإمكانية ربط أو إزالة الحسابات المصرفية المتصلة، والتواصل مع فريق للدعم.