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"العساف" يبحث مع وزير خارجية الأرجنتين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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"العساف" يبحث مع وزير خارجية الأرجنتين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
سبق

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
01:33 AM

"العساف" يبحث مع وزير خارجية الأرجنتين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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