النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بصوت شجي.. هكذا انتزع حارس أمن مسابقة "ورتل" القرآنية وأبهر المتابعين

شارك فيها من مقر عمله بإحدى الشركات بجدة متفوقًا على معلمين وطلاب حلقات

أوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء، أن المتسابق "رشاد الجيزاني" شاركهم، أمس الأول، في مسابقة "ورتل" الرمضانية التابعة للجمعية، وتَفَوّق على معلمين وطلاب حلقات وانتزع المركز الأول.

وأكدت الجمعية على حسابها في "تويتر"، أن المتسابق "رشاد" شارك في المسابقة وهو في مقر عمله المؤقت في إحدى الشركات بمدينة جدة.

وبيّنت الجمعية أن المتسابق "رشاد الجيزاني" يحمل الشهادة الثانوية ويعمل في إحدى الشركات حاليًا حارس أمن في جدة.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، على نطاق واسع؛ مُبدين إعجابهم وإشادتهم بتجويده وترتيله لآيات القرآن الكريم.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم محافظة ضباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بصوت شجي.. هكذا انتزع حارس أمن مسابقة "ورتل" القرآنية وأبهر المتابعين
سبق

أوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء، أن المتسابق "رشاد الجيزاني" شاركهم، أمس الأول، في مسابقة "ورتل" الرمضانية التابعة للجمعية، وتَفَوّق على معلمين وطلاب حلقات وانتزع المركز الأول.

وأكدت الجمعية على حسابها في "تويتر"، أن المتسابق "رشاد" شارك في المسابقة وهو في مقر عمله المؤقت في إحدى الشركات بمدينة جدة.

وبيّنت الجمعية أن المتسابق "رشاد الجيزاني" يحمل الشهادة الثانوية ويعمل في إحدى الشركات حاليًا حارس أمن في جدة.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، على نطاق واسع؛ مُبدين إعجابهم وإشادتهم بتجويده وترتيله لآيات القرآن الكريم.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
11:24 AM

بصوت شجي.. هكذا انتزع حارس أمن مسابقة "ورتل" القرآنية وأبهر المتابعين

شارك فيها من مقر عمله بإحدى الشركات بجدة متفوقًا على معلمين وطلاب حلقات

A A A
سويد الحارثي - جدة
2
3,722

أوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء، أن المتسابق "رشاد الجيزاني" شاركهم، أمس الأول، في مسابقة "ورتل" الرمضانية التابعة للجمعية، وتَفَوّق على معلمين وطلاب حلقات وانتزع المركز الأول.

وأكدت الجمعية على حسابها في "تويتر"، أن المتسابق "رشاد" شارك في المسابقة وهو في مقر عمله المؤقت في إحدى الشركات بمدينة جدة.

وبيّنت الجمعية أن المتسابق "رشاد الجيزاني" يحمل الشهادة الثانوية ويعمل في إحدى الشركات حاليًا حارس أمن في جدة.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، على نطاق واسع؛ مُبدين إعجابهم وإشادتهم بتجويده وترتيله لآيات القرآن الكريم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,562
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,407

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة