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أهالي "شقيقة بيشة" يشتكون انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم

وسط مطالبات بسرعة إيجاد حلول دائمة تنهي هذه المعاناة

شكا أهالي الشقيقة بشمال بيشة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن منازلهم، حيث تجدد الانقطاعات مع بداية فصل الصيف، وسط مطالبات بإيجاد حلول دائمة تنتهي المعاناة.

حيث قال لـ"سبق" المواطن مفلح صقر المنيعي من أهالي الشقيقة إن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم يوم أمس الأحد من الحادية عشرة صباحًا وحتى العصر مبديًا استياءه من انقطاع الكهرباء واستمرار ذلك لساعات طويلة.

وقال المنيعي إن انقطاع التيار الكهربائي أدى لتلف المواد الغذائية لاستمراره لوقت طويل، مناشدًا المسؤولين إيجاد حل لمعاناتهم.

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أهالي "شقيقة بيشة" يشتكون انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم
سبق

شكا أهالي الشقيقة بشمال بيشة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن منازلهم، حيث تجدد الانقطاعات مع بداية فصل الصيف، وسط مطالبات بإيجاد حلول دائمة تنتهي المعاناة.

حيث قال لـ"سبق" المواطن مفلح صقر المنيعي من أهالي الشقيقة إن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم يوم أمس الأحد من الحادية عشرة صباحًا وحتى العصر مبديًا استياءه من انقطاع الكهرباء واستمرار ذلك لساعات طويلة.

وقال المنيعي إن انقطاع التيار الكهربائي أدى لتلف المواد الغذائية لاستمراره لوقت طويل، مناشدًا المسؤولين إيجاد حل لمعاناتهم.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:03 AM

أهالي "شقيقة بيشة" يشتكون انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم

وسط مطالبات بسرعة إيجاد حلول دائمة تنهي هذه المعاناة

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سعود الدعجاني - عسير
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شكا أهالي الشقيقة بشمال بيشة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن منازلهم، حيث تجدد الانقطاعات مع بداية فصل الصيف، وسط مطالبات بإيجاد حلول دائمة تنتهي المعاناة.

حيث قال لـ"سبق" المواطن مفلح صقر المنيعي من أهالي الشقيقة إن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم يوم أمس الأحد من الحادية عشرة صباحًا وحتى العصر مبديًا استياءه من انقطاع الكهرباء واستمرار ذلك لساعات طويلة.

وقال المنيعي إن انقطاع التيار الكهربائي أدى لتلف المواد الغذائية لاستمراره لوقت طويل، مناشدًا المسؤولين إيجاد حل لمعاناتهم.

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