عسير.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد وجريان السيول

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.