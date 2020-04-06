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إصابة اثنين في حادث تصادم بالباحة

أحدهما حالته متوسطة والثاني خطيرة

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بلاغاً عن حادث تصادم، مساء الأحد، الساعة 18:11 على الرقم (997)، بالقرب من الفحص الدوري.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عماد بن منسي الزهراني: إنه جرى توجيه فرقة إسعافية من الهلال للموقع، وعند وصولها، اتضح وجود إصابتين أحدهما متوسطة والثانية خطيرة، وتم التدخل إسعافياً والتعامل مع المصابين، ونقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.

الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إصابة اثنين في حادث تصادم بالباحة
سبق

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بلاغاً عن حادث تصادم، مساء الأحد، الساعة 18:11 على الرقم (997)، بالقرب من الفحص الدوري.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عماد بن منسي الزهراني: إنه جرى توجيه فرقة إسعافية من الهلال للموقع، وعند وصولها، اتضح وجود إصابتين أحدهما متوسطة والثانية خطيرة، وتم التدخل إسعافياً والتعامل مع المصابين، ونقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
06:33 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:00 PM

إصابة اثنين في حادث تصادم بالباحة

أحدهما حالته متوسطة والثاني خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,307

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بلاغاً عن حادث تصادم، مساء الأحد، الساعة 18:11 على الرقم (997)، بالقرب من الفحص الدوري.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عماد بن منسي الزهراني: إنه جرى توجيه فرقة إسعافية من الهلال للموقع، وعند وصولها، اتضح وجود إصابتين أحدهما متوسطة والثانية خطيرة، وتم التدخل إسعافياً والتعامل مع المصابين، ونقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.

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