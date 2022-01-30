النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياريْ ريال وغرامة 100 مليون ريال لمُدانين بغسل الأموال

قد تنقذ حياتك.. علامات محددة لا يمكن تجاهلها تكشف سرطان الأمعاء

الاكتشاف المبكر لها ضروري ويعطي فرصة أكبر لنجاح العلاج

كشفت إحدى الطبيبات المختصات عن "الأعراض الدقيقة"، التي يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء؛ مشيرة إلى أن اكتشافها مبكرًا يمكن أن ينقذ الأرواح.

ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن الطبيبة بليندا غريفيث، أنه يتم سنويًّا تشخيص أكثر من 42 ألف إصابة بسرطان الأمعاء في المملكة المتحدة.

وقالت "غريفيث": "هناك عدد من الأعراض، وفي حال تم اكتشاف السرطان مبكرًا، فغالبا ما تكون هناك فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "التغيرات المستمرة ولكن الطفيفة في حركات الأمعاء، قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان".

وأبرزت غريفيث: "التغير المستمر وغير المبرر في عادات الأمعاء، مثل زيادة حدوث حركة الأمعاء، أو الإمساك، أو البراز الأكثر مرونة، والذي يستمر لمدة تزيد على 6 أسابيع؛ هو من الأعراض الشائعة التي تستدعي اللجوء إلى الطبيب".

وتقول مؤسسة سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: "إذا ظهرت عليك أي أعراض، فلا تُحرَج ولا تتجاهلها".

الرئيسية/ محطات

اعلان
قد تنقذ حياتك.. علامات محددة لا يمكن تجاهلها تكشف سرطان الأمعاء
سبق

كشفت إحدى الطبيبات المختصات عن "الأعراض الدقيقة"، التي يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء؛ مشيرة إلى أن اكتشافها مبكرًا يمكن أن ينقذ الأرواح.

ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن الطبيبة بليندا غريفيث، أنه يتم سنويًّا تشخيص أكثر من 42 ألف إصابة بسرطان الأمعاء في المملكة المتحدة.

وقالت "غريفيث": "هناك عدد من الأعراض، وفي حال تم اكتشاف السرطان مبكرًا، فغالبا ما تكون هناك فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "التغيرات المستمرة ولكن الطفيفة في حركات الأمعاء، قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان".

وأبرزت غريفيث: "التغير المستمر وغير المبرر في عادات الأمعاء، مثل زيادة حدوث حركة الأمعاء، أو الإمساك، أو البراز الأكثر مرونة، والذي يستمر لمدة تزيد على 6 أسابيع؛ هو من الأعراض الشائعة التي تستدعي اللجوء إلى الطبيب".

وتقول مؤسسة سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: "إذا ظهرت عليك أي أعراض، فلا تُحرَج ولا تتجاهلها".

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
01:59 PM

قد تنقذ حياتك.. علامات محددة لا يمكن تجاهلها تكشف سرطان الأمعاء

الاكتشاف المبكر لها ضروري ويعطي فرصة أكبر لنجاح العلاج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,310

كشفت إحدى الطبيبات المختصات عن "الأعراض الدقيقة"، التي يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء؛ مشيرة إلى أن اكتشافها مبكرًا يمكن أن ينقذ الأرواح.

ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن الطبيبة بليندا غريفيث، أنه يتم سنويًّا تشخيص أكثر من 42 ألف إصابة بسرطان الأمعاء في المملكة المتحدة.

وقالت "غريفيث": "هناك عدد من الأعراض، وفي حال تم اكتشاف السرطان مبكرًا، فغالبا ما تكون هناك فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "التغيرات المستمرة ولكن الطفيفة في حركات الأمعاء، قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان".

وأبرزت غريفيث: "التغير المستمر وغير المبرر في عادات الأمعاء، مثل زيادة حدوث حركة الأمعاء، أو الإمساك، أو البراز الأكثر مرونة، والذي يستمر لمدة تزيد على 6 أسابيع؛ هو من الأعراض الشائعة التي تستدعي اللجوء إلى الطبيب".

وتقول مؤسسة سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: "إذا ظهرت عليك أي أعراض، فلا تُحرَج ولا تتجاهلها".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,047
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,800
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة