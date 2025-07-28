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عبدالوهاب جعفر لاعباً ضمكاوياً حتى 2021

أعلن نادي ضمك، الأحد، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط عبدالوهاب جعفر.

وقال النادي عبر تغريدة إن اللاعب جعفر "25 عاماً" سيمثل الفريق بعقد يمتد حتى 2021.

وسبق للاعب عبدالوهاب جعفر أن لعب لناديي الشباب والحزم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالوهاب جعفر لاعباً ضمكاوياً حتى 2021
سبق

أعلن نادي ضمك، الأحد، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط عبدالوهاب جعفر.

وقال النادي عبر تغريدة إن اللاعب جعفر "25 عاماً" سيمثل الفريق بعقد يمتد حتى 2021.

وسبق للاعب عبدالوهاب جعفر أن لعب لناديي الشباب والحزم.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
08:02 PM

عبدالوهاب جعفر لاعباً ضمكاوياً حتى 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي ضمك، الأحد، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط عبدالوهاب جعفر.

وقال النادي عبر تغريدة إن اللاعب جعفر "25 عاماً" سيمثل الفريق بعقد يمتد حتى 2021.

وسبق للاعب عبدالوهاب جعفر أن لعب لناديي الشباب والحزم.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,219
200 مليون

200 مليون

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