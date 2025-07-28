عبدالوهاب جعفر لاعباً ضمكاوياً حتى 2021

أعلن نادي ضمك، الأحد، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط عبدالوهاب جعفر.
وقال النادي عبر تغريدة إن اللاعب جعفر "25 عاماً" سيمثل الفريق بعقد يمتد حتى 2021.
وسبق للاعب عبدالوهاب جعفر أن لعب لناديي الشباب والحزم.
أعلن نادي ضمك، الأحد، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط عبدالوهاب جعفر.
وقال النادي عبر تغريدة إن اللاعب جعفر "25 عاماً" سيمثل الفريق بعقد يمتد حتى 2021.
وسبق للاعب عبدالوهاب جعفر أن لعب لناديي الشباب والحزم.
أعلن نادي ضمك، الأحد، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط عبدالوهاب جعفر.
وقال النادي عبر تغريدة إن اللاعب جعفر "25 عاماً" سيمثل الفريق بعقد يمتد حتى 2021.
وسبق للاعب عبدالوهاب جعفر أن لعب لناديي الشباب والحزم.
أعلن نادي ضمك، الأحد، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط عبدالوهاب جعفر.
وقال النادي عبر تغريدة إن اللاعب جعفر "25 عاماً" سيمثل الفريق بعقد يمتد حتى 2021.
وسبق للاعب عبدالوهاب جعفر أن لعب لناديي الشباب والحزم.