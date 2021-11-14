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الهند.. نيودلهي تغلق مدارسها لأسبوع بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

البيانات الحكومية: بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء

قررت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي، إغلاق مدارس المدينة لمدة أسبوع، بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال في تصريح: "اعتبارًا من الاثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال إلى تنشق هواء ملوث".

وأظهرت البيانات الحكومية أن مستويات التلوث في المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

وسيتوجب على موظفي الخدمة المدنية العملُ من بُعد؛ حيث تم حث الشركات الخاصة على أن تفعّل ذلك قدر الإمكان.

كما ستتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد لوقف الانبعاثات الملوثة من المواقع الخارجية.

وكانت مستويات التلوث في نيودلهي أيضًا في المستوى "الشديد" الجمعة؛ الأمر الذي دفع مجلس مكافحة التلوث المركزي إلى إصدار تحذير صحي وشيك.

ويستمر حرق النفايات الزراعية في الولايات المجاورة لنيودلهي على الرغم من حظرها بقرار من المحكمة العليا.

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الهند.. نيودلهي تغلق مدارسها لأسبوع بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء
سبق

قررت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي، إغلاق مدارس المدينة لمدة أسبوع، بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال في تصريح: "اعتبارًا من الاثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال إلى تنشق هواء ملوث".

وأظهرت البيانات الحكومية أن مستويات التلوث في المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

وسيتوجب على موظفي الخدمة المدنية العملُ من بُعد؛ حيث تم حث الشركات الخاصة على أن تفعّل ذلك قدر الإمكان.

كما ستتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد لوقف الانبعاثات الملوثة من المواقع الخارجية.

وكانت مستويات التلوث في نيودلهي أيضًا في المستوى "الشديد" الجمعة؛ الأمر الذي دفع مجلس مكافحة التلوث المركزي إلى إصدار تحذير صحي وشيك.

ويستمر حرق النفايات الزراعية في الولايات المجاورة لنيودلهي على الرغم من حظرها بقرار من المحكمة العليا.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
10:54 AM

الهند.. نيودلهي تغلق مدارسها لأسبوع بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

البيانات الحكومية: بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي، إغلاق مدارس المدينة لمدة أسبوع، بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال في تصريح: "اعتبارًا من الاثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال إلى تنشق هواء ملوث".

وأظهرت البيانات الحكومية أن مستويات التلوث في المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

وسيتوجب على موظفي الخدمة المدنية العملُ من بُعد؛ حيث تم حث الشركات الخاصة على أن تفعّل ذلك قدر الإمكان.

كما ستتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد لوقف الانبعاثات الملوثة من المواقع الخارجية.

وكانت مستويات التلوث في نيودلهي أيضًا في المستوى "الشديد" الجمعة؛ الأمر الذي دفع مجلس مكافحة التلوث المركزي إلى إصدار تحذير صحي وشيك.

ويستمر حرق النفايات الزراعية في الولايات المجاورة لنيودلهي على الرغم من حظرها بقرار من المحكمة العليا.

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