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ابتدائية بعفيف تنجح في رفع مهارات طلابها ضعاف "القراءة والكتابة"

استغلال حصص الانتظار ووقت الفراغ بدروس موجّهة لمعالجة نقاط الضعف

نجحت ابتدائية فيضة عفيف، في رفع مهارات بعض طلابها ذوي المستوى المنخفض في فن القراءة والكتابة، من خلال استغلال حصص الانتظار وفراغهم، وتقديم دروس مركّزة لهم في جانب الضعف، ضِمن مشروع أطلقت عليه "تحسين مستوى الطلاب".

وأوضح قائد مدرسة "فيضة عفيف" الابتدائية للبنين فواز خشمان المشيبين، أن المشروع ينفّذه المعلم بالمدرسة مساعد عبدالرحمن العازمي، منذ الفصل الدراسي الماضي للعام 1440، ويهدف لتقويم الطالب ذوي المستوى المنخفض في مهارات القراءة أو الكتابة أو مهارة الاستفادة من شرح المعلم؛ من خلال ترشيح المعلمين للطالب الذي يكون بحاجة للمساعدة، وقد تحسّن مستوى عدد من الطلاب المستهدفين بشكل ملحوظ جدًّا، وما زال العمل فيه مستمرًا.

وأضاف "المشيبين" أن إدارة المدرسة خصصت مقرًّا دائمًا لهذا المشروع، مقدمًا شكره وتقديره لزميله المعلم منفذ المشروع على الجهود التي يبذلها، ولزملائه المعلمين على تعاونهم المستمر.

ابتدائية فيضة عفيف القراءة والكتابة تحسين مستوى الطلاب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ابتدائية بعفيف تنجح في رفع مهارات طلابها ضعاف "القراءة والكتابة"
سبق

نجحت ابتدائية فيضة عفيف، في رفع مهارات بعض طلابها ذوي المستوى المنخفض في فن القراءة والكتابة، من خلال استغلال حصص الانتظار وفراغهم، وتقديم دروس مركّزة لهم في جانب الضعف، ضِمن مشروع أطلقت عليه "تحسين مستوى الطلاب".

وأوضح قائد مدرسة "فيضة عفيف" الابتدائية للبنين فواز خشمان المشيبين، أن المشروع ينفّذه المعلم بالمدرسة مساعد عبدالرحمن العازمي، منذ الفصل الدراسي الماضي للعام 1440، ويهدف لتقويم الطالب ذوي المستوى المنخفض في مهارات القراءة أو الكتابة أو مهارة الاستفادة من شرح المعلم؛ من خلال ترشيح المعلمين للطالب الذي يكون بحاجة للمساعدة، وقد تحسّن مستوى عدد من الطلاب المستهدفين بشكل ملحوظ جدًّا، وما زال العمل فيه مستمرًا.

وأضاف "المشيبين" أن إدارة المدرسة خصصت مقرًّا دائمًا لهذا المشروع، مقدمًا شكره وتقديره لزميله المعلم منفذ المشروع على الجهود التي يبذلها، ولزملائه المعلمين على تعاونهم المستمر.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:01 PM

ابتدائية بعفيف تنجح في رفع مهارات طلابها ضعاف "القراءة والكتابة"

استغلال حصص الانتظار ووقت الفراغ بدروس موجّهة لمعالجة نقاط الضعف

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
1
468

نجحت ابتدائية فيضة عفيف، في رفع مهارات بعض طلابها ذوي المستوى المنخفض في فن القراءة والكتابة، من خلال استغلال حصص الانتظار وفراغهم، وتقديم دروس مركّزة لهم في جانب الضعف، ضِمن مشروع أطلقت عليه "تحسين مستوى الطلاب".

وأوضح قائد مدرسة "فيضة عفيف" الابتدائية للبنين فواز خشمان المشيبين، أن المشروع ينفّذه المعلم بالمدرسة مساعد عبدالرحمن العازمي، منذ الفصل الدراسي الماضي للعام 1440، ويهدف لتقويم الطالب ذوي المستوى المنخفض في مهارات القراءة أو الكتابة أو مهارة الاستفادة من شرح المعلم؛ من خلال ترشيح المعلمين للطالب الذي يكون بحاجة للمساعدة، وقد تحسّن مستوى عدد من الطلاب المستهدفين بشكل ملحوظ جدًّا، وما زال العمل فيه مستمرًا.

وأضاف "المشيبين" أن إدارة المدرسة خصصت مقرًّا دائمًا لهذا المشروع، مقدمًا شكره وتقديره لزميله المعلم منفذ المشروع على الجهود التي يبذلها، ولزملائه المعلمين على تعاونهم المستمر.

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