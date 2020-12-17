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عَقِب تنبيه الأرصاد.. "مدني جازان" يحذّر: ابتعدوا عن الأودية

دعا إلى اتباع الإرشادات والتعليمات.. أمطار تستمر للثامنة مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة التقلبات الجوية والأمطار التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

مدني جازان الدفاع المدني جازان أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عَقِب تنبيه الأرصاد.. "مدني جازان" يحذّر: ابتعدوا عن الأودية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة التقلبات الجوية والأمطار التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
10:58 AM

عَقِب تنبيه الأرصاد.. "مدني جازان" يحذّر: ابتعدوا عن الأودية

دعا إلى اتباع الإرشادات والتعليمات.. أمطار تستمر للثامنة مساء

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة التقلبات الجوية والأمطار التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

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