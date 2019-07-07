"صحة الرياض" تدعم مستشفى الأفلاج بثلاثة أطباء و17 ممرضة

تأكيدًا لـ"سبق".. ومنهم أخصائي نساء وولادة وطبيبان مقيمان

دعمت صحة الرياض مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وممرضات.

وأكد لـ"سبق" فهد آل ظافر، مدير الإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج العام، أنه تم اليوم الأحد الاحتفاء بثلاثة أطباء، منهم أخصائي نساء وولادة، وطبيبان مقيمان، إضافة إلى 17 ممرضة دعمًا من صحة الرياض لمستشفى الأفلاج.

وكانت "سبق" قد انفردت مطلع الأسبوع الماضي بزيارة مدير صحة الرياض، الدكتور محمد التويجري، لمستشفى الأفلاج، والالتقاء بالمحافظ تركي الهزاني، وتأكيده دعم مستشفى المحافظة بأطباء وممرضين وفنيين.