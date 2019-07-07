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"صحة الرياض" تدعم مستشفى الأفلاج بثلاثة أطباء و17 ممرضة

تأكيدًا لـ"سبق".. ومنهم أخصائي نساء وولادة وطبيبان مقيمان

دعمت صحة الرياض مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وممرضات.

وأكد لـ"سبق" فهد آل ظافر، مدير الإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج العام، أنه تم اليوم الأحد الاحتفاء بثلاثة أطباء، منهم أخصائي نساء وولادة، وطبيبان مقيمان، إضافة إلى 17 ممرضة دعمًا من صحة الرياض لمستشفى الأفلاج.

وكانت "سبق" قد انفردت مطلع الأسبوع الماضي بزيارة مدير صحة الرياض، الدكتور محمد التويجري، لمستشفى الأفلاج، والالتقاء بالمحافظ تركي الهزاني، وتأكيده دعم مستشفى المحافظة بأطباء وممرضين وفنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الرياض" تدعم مستشفى الأفلاج بثلاثة أطباء و17 ممرضة
سبق

دعمت صحة الرياض مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وممرضات.

وأكد لـ"سبق" فهد آل ظافر، مدير الإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج العام، أنه تم اليوم الأحد الاحتفاء بثلاثة أطباء، منهم أخصائي نساء وولادة، وطبيبان مقيمان، إضافة إلى 17 ممرضة دعمًا من صحة الرياض لمستشفى الأفلاج.

وكانت "سبق" قد انفردت مطلع الأسبوع الماضي بزيارة مدير صحة الرياض، الدكتور محمد التويجري، لمستشفى الأفلاج، والالتقاء بالمحافظ تركي الهزاني، وتأكيده دعم مستشفى المحافظة بأطباء وممرضين وفنيين.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:32 PM

"صحة الرياض" تدعم مستشفى الأفلاج بثلاثة أطباء و17 ممرضة

تأكيدًا لـ"سبق".. ومنهم أخصائي نساء وولادة وطبيبان مقيمان

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,909

دعمت صحة الرياض مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وممرضات.

وأكد لـ"سبق" فهد آل ظافر، مدير الإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج العام، أنه تم اليوم الأحد الاحتفاء بثلاثة أطباء، منهم أخصائي نساء وولادة، وطبيبان مقيمان، إضافة إلى 17 ممرضة دعمًا من صحة الرياض لمستشفى الأفلاج.

وكانت "سبق" قد انفردت مطلع الأسبوع الماضي بزيارة مدير صحة الرياض، الدكتور محمد التويجري، لمستشفى الأفلاج، والالتقاء بالمحافظ تركي الهزاني، وتأكيده دعم مستشفى المحافظة بأطباء وممرضين وفنيين.

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