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إعانات مالية لأسر السجناء في جازان بمبلغ 80 ألف ريال

لـ40 أسرة بواقع ألفي ريال لكل منها

بدأ القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية لأسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، والواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض مساهمة منها في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري، فإن هذه الدفعة تشمل أربعين أسرة من مدينة جازان ومختلف المحافظات، اتضح من واقع البحث حاجتهم للمساعدة العاجلة، ويتم الصرف بواقع ألفي ريال لكل أسرة وبقيمة إجمالية ثمانين ألف ريال.

وأعربت عن شكر وامتنان اللجنة للأمين العام تركي بن عبدالله البطي، على متابعته وتفاعله مع أوضاع أسر السجناء بالمنطقة.

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إعانات مالية لأسر السجناء في جازان بمبلغ 80 ألف ريال
سبق

بدأ القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية لأسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، والواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض مساهمة منها في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري، فإن هذه الدفعة تشمل أربعين أسرة من مدينة جازان ومختلف المحافظات، اتضح من واقع البحث حاجتهم للمساعدة العاجلة، ويتم الصرف بواقع ألفي ريال لكل أسرة وبقيمة إجمالية ثمانين ألف ريال.

وأعربت عن شكر وامتنان اللجنة للأمين العام تركي بن عبدالله البطي، على متابعته وتفاعله مع أوضاع أسر السجناء بالمنطقة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
06:57 PM

إعانات مالية لأسر السجناء في جازان بمبلغ 80 ألف ريال

لـ40 أسرة بواقع ألفي ريال لكل منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأ القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية لأسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، والواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض مساهمة منها في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري، فإن هذه الدفعة تشمل أربعين أسرة من مدينة جازان ومختلف المحافظات، اتضح من واقع البحث حاجتهم للمساعدة العاجلة، ويتم الصرف بواقع ألفي ريال لكل أسرة وبقيمة إجمالية ثمانين ألف ريال.

وأعربت عن شكر وامتنان اللجنة للأمين العام تركي بن عبدالله البطي، على متابعته وتفاعله مع أوضاع أسر السجناء بالمنطقة.

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