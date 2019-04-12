النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

الرياض تكسر حاجز الـ300 في عدد المتعافين من "كورونا"

احتلت المرتبة الأولى في المملكة.. وجدة الثانية

كسرت مدينة الرياض حاجز الـ300 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 310 حالات، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 35 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 310 حالات، ولله الحمد، من بين 761 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 1304، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 990 حالة، وأربع حالات وفاة.

وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية في عدد المتعافين بواقع 143 حالة، فيما احتلت مكة المكرمة المرتبة الثالثة في عدد المتعافين بعد الرياض وجدة بواقع 116 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تكسر حاجز الـ300 في عدد المتعافين من "كورونا"
سبق

كسرت مدينة الرياض حاجز الـ300 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 310 حالات، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 35 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 310 حالات، ولله الحمد، من بين 761 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 1304، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 990 حالة، وأربع حالات وفاة.

وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية في عدد المتعافين بواقع 143 حالة، فيما احتلت مكة المكرمة المرتبة الثالثة في عدد المتعافين بعد الرياض وجدة بواقع 116 حالة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:08 PM

الرياض تكسر حاجز الـ300 في عدد المتعافين من "كورونا"

احتلت المرتبة الأولى في المملكة.. وجدة الثانية

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
1
2,215

كسرت مدينة الرياض حاجز الـ300 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 310 حالات، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 35 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 310 حالات، ولله الحمد، من بين 761 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 1304، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 990 حالة، وأربع حالات وفاة.

وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية في عدد المتعافين بواقع 143 حالة، فيما احتلت مكة المكرمة المرتبة الثالثة في عدد المتعافين بعد الرياض وجدة بواقع 116 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,352
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,936
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,184

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة