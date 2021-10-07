الروائي التنزاني عبدالرزاق جورنا يفوز بجائزة نوبل في الآداب 2021

الأكاديمية الملكية السويدية تعلن أنها لن تنظم حفلًا في ستوكهولم هذا العام

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للآداب لعام 2021 للروائي التنزاني عبدالرزاق جورنا.

وأكدت الأكاديمية أيضًا على أنها لن تنظم حفلًا في ستوكهولم هذا العام، وأن الفائزين سيتسلمون الجوائز في بلادهم.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "نعتقد أن الجميع يتمنى أن تنتهي جائحة كورونا لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد"، كما أنها تأمل في إقامة احتفال محلي صغير على الرغم من عدم حضور الفائزين، وأن الاحتفال سيذاع على التليفزيون وسيبث مباشرة على المنصات الرقمية لجائزة نوبل.



جدير بالذكر أن الشاعرة الأمريكية لويز جلوك فازت بجائزة نوبل للآداب لعام 2020، لصوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعًا عالميًّا على الوجود الفردي.