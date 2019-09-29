آه يا غبني عليه ويا وجودي.. بنت "الفغم" ترثي والدها بقصيدة مؤثرة

تقدَّمت بأحر التعازي لخادم الحرمين والشعب السعودي

تداول رواد موقعَي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"واتساب" مقطع فيديو لقصيدة لابنة اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله-، ترثيه فيها، وتقدم أحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، وقبيلة مطير.

وتقول الشاعرة في القصيدة:

قفلوا بعد الفغم كل المحاضر

آه يا غبني عليه ويا وجودي

عظم الله أجر حمران النواظر

والملك سلمان والشعب السعودي

وفي آخر المقطع سألت الله -عز وجل- أن يرحمه، ويغفر له، ويتجاوز عنه، ويظله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

واختتمت المقطع بقولها: "رحم الله والدي عبدالعزيز الفغم".