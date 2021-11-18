"الحرس الثوري" يهدد المتظاهرين الإيرانيين.. هنا أساليبه الوحشية في قمع الاحتجاجات

في مؤشر على حملة تلوح في الأفق

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، المحتجين المناهضين للنظام بإجراء حاسم إذا لم تتوقف المظاهرات التي تفجرت في أنحاء البلاد؛ بسبب رفع أسعار البنزين.

وبدا أن التحذير يلمح إلى حملة تلوح في الأفق ضد الاحتجاجات، التي اندلعت؛ ردّاً على إعلان رسمي يوم الجمعة بتحديد حصص لصرف البنزين، ورفع سعره بنسبة 50 بالمائة على الأقل، بحسب "رويترز".

ويلجأ الحرس الثوري إلى مجموعة من الأساليب القمعية في مواجهة المتظاهرين، يجمع فيها بين التصفية الجسدية لنشطاء الاحتجاجات في ساحات التظاهر، وقد اتبع ذلك في احتجاجات عامي 2018 و2019 التي عمّت إيران، كما يتبعها حالياً في قمع المظاهرات العراقية، وكذلك الاختطاف والاعتقالات واسعة النطاق للمئات من المتظاهرين.

ومن الأساليب المعهودة لدى الحرس الثوري في قمع المظاهرات ممارسة التعذيب الوحشي المضي إلى الموت ضد المعتقلين، والاعتداء المباشر على المتظاهرين في ميادين الاحتجاجات من قبل عناصر قوات التعبئة "الباسيج"، الذين يتخفون في ملابس مدنية، ويحاصرون تجمعات المتظاهرين ثم ينهالون عليهم بالضرب.