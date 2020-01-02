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السودان: لن نسمح بالإضرار بمصر في أزمة سد النهضة

"حمدوك" شدد على أهمية الإدارة المشتركة للتشغيل

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الخميس)، إن بلاده لن تسمح بحدوث أي ضرر لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال "حمدوك" في مقابلة أجراها مع صحيفة الأهرام المصرية: "إن السودان يشكل موقعًا رئيسًا فى ملف سد النهضة، ولن يسمح بحدوث أي ضرر يحدث لمصر، والسودان على علم بأهمية نهر النيل".

وأَضاف: "إن موقف السودان من سد النهضة هو نفسه موقف مصر، فالسودان دولة في المنتصف بين إثيوبيا ومصر، وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين".

وأفاد رئيس الوزراء بأن "مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية القاهرة من السد الإثيوبي، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجيًا، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث".

وشدد على أن الأهم هو قضية تشغيل السد، فإثيوبيا ترى أن قضية التشغيل هى قضية سيادية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن التشغيل يكون عبر التفاهم وعبر تبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة بما لا يضر أياً منها، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان.

السودان سد النهضة

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السودان: لن نسمح بالإضرار بمصر في أزمة سد النهضة
سبق

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الخميس)، إن بلاده لن تسمح بحدوث أي ضرر لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال "حمدوك" في مقابلة أجراها مع صحيفة الأهرام المصرية: "إن السودان يشكل موقعًا رئيسًا فى ملف سد النهضة، ولن يسمح بحدوث أي ضرر يحدث لمصر، والسودان على علم بأهمية نهر النيل".

وأَضاف: "إن موقف السودان من سد النهضة هو نفسه موقف مصر، فالسودان دولة في المنتصف بين إثيوبيا ومصر، وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين".

وأفاد رئيس الوزراء بأن "مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية القاهرة من السد الإثيوبي، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجيًا، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث".

وشدد على أن الأهم هو قضية تشغيل السد، فإثيوبيا ترى أن قضية التشغيل هى قضية سيادية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن التشغيل يكون عبر التفاهم وعبر تبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة بما لا يضر أياً منها، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
06:30 PM

السودان: لن نسمح بالإضرار بمصر في أزمة سد النهضة

"حمدوك" شدد على أهمية الإدارة المشتركة للتشغيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الخميس)، إن بلاده لن تسمح بحدوث أي ضرر لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال "حمدوك" في مقابلة أجراها مع صحيفة الأهرام المصرية: "إن السودان يشكل موقعًا رئيسًا فى ملف سد النهضة، ولن يسمح بحدوث أي ضرر يحدث لمصر، والسودان على علم بأهمية نهر النيل".

وأَضاف: "إن موقف السودان من سد النهضة هو نفسه موقف مصر، فالسودان دولة في المنتصف بين إثيوبيا ومصر، وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين".

وأفاد رئيس الوزراء بأن "مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية القاهرة من السد الإثيوبي، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجيًا، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث".

وشدد على أن الأهم هو قضية تشغيل السد، فإثيوبيا ترى أن قضية التشغيل هى قضية سيادية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن التشغيل يكون عبر التفاهم وعبر تبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة بما لا يضر أياً منها، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان.

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