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شاهد .. أمير عسير يطمئن على صحة 5 من رجال الدفاع المدني أُصيبوا في حريق تنومة

وجَّه بتقديم الخدمات الطبية كافة لهم مؤكدًا أن جهودهم محل اعتزاز وتقدير

اطمأن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على صحة مصابي حريق تنومة، وعددهم خمسة من أبطال الدفاع المدني، أُصيبوا بإصابات متفاوتة، وقام بزيارتهم بمستشفى النماص وتنومة.

وتفصيلاً، أوضح حساب إمارة عسير على تويتر أن المصابين المنوَّمين بمستشفى النماص هم: سلمان العمري استنشق غاز أول أكسيد الكربون الناتج من الحريق، و خالد الشهري تعرض للسقوط وأُصيب بكدمات عضلية.

ووجّه أمير عسير في وقت سابق أمس الجمعة بنقل الثلاثة المنومين بمستشفى تنومة إلى مستشفى النماص، وهم: العريف ظافر القحطاني، والعريف عبد الله الشهراني، والجندي عيسى أبوقرن.

كما وجّه الأمير تركي، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة، بتقديم الخدمات الطبية كافة، ومتابعة حالة المصابين الصحية. مؤكدًا أن ما قاموا به من جهود هي محل اعتزاز وتقدير.

وكشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق تنومة بلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة؛ إذ نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200*1500م.

وأشارت الأمانة إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وأضافت الإمارة بأنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

https://twitter.com/emartasir/status/1319754624597958657

حريق جبل غلامة الدفاع المدني حريق تنومة مدني عسير تنومة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أمير عسير يطمئن على صحة 5 من رجال الدفاع المدني أُصيبوا في حريق تنومة
سبق

اطمأن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على صحة مصابي حريق تنومة، وعددهم خمسة من أبطال الدفاع المدني، أُصيبوا بإصابات متفاوتة، وقام بزيارتهم بمستشفى النماص وتنومة.

وتفصيلاً، أوضح حساب إمارة عسير على تويتر أن المصابين المنوَّمين بمستشفى النماص هم: سلمان العمري استنشق غاز أول أكسيد الكربون الناتج من الحريق، و خالد الشهري تعرض للسقوط وأُصيب بكدمات عضلية.

ووجّه أمير عسير في وقت سابق أمس الجمعة بنقل الثلاثة المنومين بمستشفى تنومة إلى مستشفى النماص، وهم: العريف ظافر القحطاني، والعريف عبد الله الشهراني، والجندي عيسى أبوقرن.

كما وجّه الأمير تركي، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة، بتقديم الخدمات الطبية كافة، ومتابعة حالة المصابين الصحية. مؤكدًا أن ما قاموا به من جهود هي محل اعتزاز وتقدير.

وكشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق تنومة بلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة؛ إذ نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200*1500م.

وأشارت الأمانة إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وأضافت الإمارة بأنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

https://twitter.com/emartasir/status/1319754624597958657

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
01:08 AM

شاهد .. أمير عسير يطمئن على صحة 5 من رجال الدفاع المدني أُصيبوا في حريق تنومة

وجَّه بتقديم الخدمات الطبية كافة لهم مؤكدًا أن جهودهم محل اعتزاز وتقدير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطمأن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على صحة مصابي حريق تنومة، وعددهم خمسة من أبطال الدفاع المدني، أُصيبوا بإصابات متفاوتة، وقام بزيارتهم بمستشفى النماص وتنومة.

وتفصيلاً، أوضح حساب إمارة عسير على تويتر أن المصابين المنوَّمين بمستشفى النماص هم: سلمان العمري استنشق غاز أول أكسيد الكربون الناتج من الحريق، و خالد الشهري تعرض للسقوط وأُصيب بكدمات عضلية.

ووجّه أمير عسير في وقت سابق أمس الجمعة بنقل الثلاثة المنومين بمستشفى تنومة إلى مستشفى النماص، وهم: العريف ظافر القحطاني، والعريف عبد الله الشهراني، والجندي عيسى أبوقرن.

كما وجّه الأمير تركي، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة، بتقديم الخدمات الطبية كافة، ومتابعة حالة المصابين الصحية. مؤكدًا أن ما قاموا به من جهود هي محل اعتزاز وتقدير.

وكشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق تنومة بلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة؛ إذ نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200*1500م.

وأشارت الأمانة إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وأضافت الإمارة بأنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

https://twitter.com/emartasir/status/1319754624597958657

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