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الأسبوع القادم.. الشورى يناقش تقارير هيئة المنشآت ولجنتي الحج والإعلام

يتضمن جدوله عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدة دول

يصوّت مجلس الشورى -خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم- على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة؛ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس -خلال هـذه الجلسة- تـقرير لـجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس -بعد ذلك- تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجــنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل الفقرة (1) من المادة الــرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء؛ استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

جلسة الثلاثاء

وخلال الجلسة العادية العشرين التي يعقدها الثلاثاء القادم، يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة؛ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوّت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ووجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويتكون مقترح مشروع النظام من أربع عشرة مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.

جلسة الأربعاء

وخلال الجلسة العادية الحادية والعشرين التي يعقدها الأربعاء القادم، يصوّت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن يطلع على وجهة نظرها، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام البيئة؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها مشروع النظام.

وطالبت اللجنة في توصيتها -وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام البيئة، الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

كما يناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقريري اللجنتين وما قدّمتاه من توصيات على تقريري الصندوق والوزارة بعد دراستهما.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الهيئة العامة للأوقاف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع القادم.. الشورى يناقش تقارير هيئة المنشآت ولجنتي الحج والإعلام
سبق

يصوّت مجلس الشورى -خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم- على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة؛ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس -خلال هـذه الجلسة- تـقرير لـجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس -بعد ذلك- تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجــنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل الفقرة (1) من المادة الــرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء؛ استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

جلسة الثلاثاء

وخلال الجلسة العادية العشرين التي يعقدها الثلاثاء القادم، يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة؛ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوّت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ووجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويتكون مقترح مشروع النظام من أربع عشرة مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.

جلسة الأربعاء

وخلال الجلسة العادية الحادية والعشرين التي يعقدها الأربعاء القادم، يصوّت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن يطلع على وجهة نظرها، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام البيئة؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها مشروع النظام.

وطالبت اللجنة في توصيتها -وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام البيئة، الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

كما يناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقريري اللجنتين وما قدّمتاه من توصيات على تقريري الصندوق والوزارة بعد دراستهما.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:31 PM

الأسبوع القادم.. الشورى يناقش تقارير هيئة المنشآت ولجنتي الحج والإعلام

يتضمن جدوله عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدة دول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يصوّت مجلس الشورى -خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم- على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة؛ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس -خلال هـذه الجلسة- تـقرير لـجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس -بعد ذلك- تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجــنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل الفقرة (1) من المادة الــرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء؛ استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

جلسة الثلاثاء

وخلال الجلسة العادية العشرين التي يعقدها الثلاثاء القادم، يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة؛ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوّت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ووجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويتكون مقترح مشروع النظام من أربع عشرة مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.

جلسة الأربعاء

وخلال الجلسة العادية الحادية والعشرين التي يعقدها الأربعاء القادم، يصوّت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن يطلع على وجهة نظرها، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام البيئة؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها مشروع النظام.

وطالبت اللجنة في توصيتها -وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام البيئة، الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

كما يناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/ 1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقريري اللجنتين وما قدّمتاه من توصيات على تقريري الصندوق والوزارة بعد دراستهما.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

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