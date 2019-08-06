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شاهد.. "خير مكة" في مراحله الأخيرة لخدمة 4 آلاف معاق

إنجاز 80% من المشروع الذي يبعد عن الحرم دقائق قليلة

قطعت جمعية الأطفال المعوقين شوطًا كبيرًا على طريق إنجاز مشروع "خير مكة" الوقفي الخيري الذي يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التى تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن المملكة، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وانطلق هذا المشروع الواقع في حي النسيم بمكة، بمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متضمنًا خمس مراحل؛ الأولى منه سيتم افتتاحها العام القادم، وتضم برجين تجاريين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقين ميزانين، ويقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 م2، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

ويتيح مشروع "خير مكة" الذي يبعد دقائق قليلة عن الحرم؛ الإسهام بصدقة جارية تخصص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين؛ من خلال إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي SA2880000203608010033632.

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شاهد.. "خير مكة" في مراحله الأخيرة لخدمة 4 آلاف معاق
سبق

قطعت جمعية الأطفال المعوقين شوطًا كبيرًا على طريق إنجاز مشروع "خير مكة" الوقفي الخيري الذي يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التى تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن المملكة، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وانطلق هذا المشروع الواقع في حي النسيم بمكة، بمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متضمنًا خمس مراحل؛ الأولى منه سيتم افتتاحها العام القادم، وتضم برجين تجاريين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقين ميزانين، ويقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 م2، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

ويتيح مشروع "خير مكة" الذي يبعد دقائق قليلة عن الحرم؛ الإسهام بصدقة جارية تخصص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين؛ من خلال إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي SA2880000203608010033632.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
05:24 PM

شاهد.. "خير مكة" في مراحله الأخيرة لخدمة 4 آلاف معاق

إنجاز 80% من المشروع الذي يبعد عن الحرم دقائق قليلة

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عيسى الحربي - مكة المكرمة
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897

قطعت جمعية الأطفال المعوقين شوطًا كبيرًا على طريق إنجاز مشروع "خير مكة" الوقفي الخيري الذي يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التى تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن المملكة، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وانطلق هذا المشروع الواقع في حي النسيم بمكة، بمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متضمنًا خمس مراحل؛ الأولى منه سيتم افتتاحها العام القادم، وتضم برجين تجاريين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقين ميزانين، ويقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 م2، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

ويتيح مشروع "خير مكة" الذي يبعد دقائق قليلة عن الحرم؛ الإسهام بصدقة جارية تخصص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين؛ من خلال إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي SA2880000203608010033632.

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