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"الصحة" تعلن تسجيل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 248416

في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز "تأكد" في تبوك

تقدّم خدمة فحص كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية

أكدت "صحة تبوك" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في تبوك بلغ 294 مستفيدة، منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام.

وقالت "صحة تبوك": مراكز "تأكد" خُصصتها "الصحة" للأشخاص الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم تعرضوا لمخالطة بشخص مصاب.
وأضافت: تقدم المراكز خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وأردفت: تتواجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.

وتابعت: تبيّن هذه الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر بينها وتساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز "تأكد" في تبوك
سبق

أكدت "صحة تبوك" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في تبوك بلغ 294 مستفيدة، منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام.

وقالت "صحة تبوك": مراكز "تأكد" خُصصتها "الصحة" للأشخاص الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم تعرضوا لمخالطة بشخص مصاب.
وأضافت: تقدم المراكز خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وأردفت: تتواجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.

وتابعت: تبيّن هذه الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر بينها وتساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
05:57 PM

في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز "تأكد" في تبوك

تقدّم خدمة فحص كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أكدت "صحة تبوك" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في تبوك بلغ 294 مستفيدة، منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام.

وقالت "صحة تبوك": مراكز "تأكد" خُصصتها "الصحة" للأشخاص الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم تعرضوا لمخالطة بشخص مصاب.
وأضافت: تقدم المراكز خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وأردفت: تتواجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.

وتابعت: تبيّن هذه الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر بينها وتساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

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